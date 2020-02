OL – Mercato : Toko Ekambi n’était pas le plan A de Juninho

true

L’OL tentera de reprendre sa marche en avant contre le SC Amiens pour le compte de la 23e journée de L1 (19h). Au Groupama Stadium, les Gones ont tout intérêt à se rattraper de leur déconvenue dominicale à Nice (1-2) sous peine de laisser filer le LOSC dans la course au podium (5 points d’avance sur Lyon).

Pour ce faire, Karl Toko Ekambi est annoncé titulaire en pointe pour faire souffler Moussa Dembélé. L’attaquant camerounais a déjà pleinement réussi ses premiers pas à l’OL en marquant deux buts, contre le Téfécé et l’OGCN. Pourtant, le buteur prêté par Villarreal cet hiver n’était pas la priorité de Juninho.

Juninho préférait Hwang Heechan à Toko Ekambi

« Proposé par ses agents, Ekambi avait plus facilement séduit Maurice ou Rudi Garcia que Juninho, affirme L’Équipe dans son édition du jour. Ce dernier ne fut pas le plus investi des dirigeants lyonnais dans les discussions. Le Brésilien avait lui un penchant pour Hwang Heechan, l’attaquant sud-coréen du Red Bull Salzbourg, bloqué par son club et son statut de joueur extracommunautaire. »