La possible absence de Lionel Messi au All-Star Game de la MLS passe très mal de l’autre côté de l’Atlantique…

À quelques jours du coup d’envoi de l’All-Star Game 2025 à Austin, tous les regards sont braqués sur Lionel Messi. Jouera, jouera pas ? L’incertitude plane toujours autour de la participation de la star de l’Inter Miami, et le silence du club floridien n’est pas pour calmer les esprits.

La grogne monte contre Messi

Ceux-ci sont dépités à l’idée de penser que Messi puisse snober la rencontre, à commencer par ceux qui ont dépensé beaucoup d’argent pour y assister. Messi est incontestablement la tête d’affiche de ce match prévu le 23 juillet face à une sélection de la Liga MX, lui qui a notamment inscrit un cinquième doublé consécutif récemment, un record en MLS. Le match sera diffusé en direct via le MLS Season Pass sur Apple TV en anglais, espagnol et français, garantissant une portée mondiale à cet événement très populaire dans les sports américains. Les billets se sont vendus entre 193$ et plus de 800$ sur le marché secondaire.