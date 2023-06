LOSC - Mercato : la vente de Jonathan David dépendante du PSG

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Programmée pour cet été, et prévue dans le budget présenté à la DNCG, la vente de Jonathan David n'avance pas. Et pour cause : selon L'Equipe, le LOSC n'aurait reçu aucune offre à ce jour pour son attaquant de 23 ans, 24 buts en Ligue 1 la saison passée. Ennuyeux lorsqu'on sait que les Dogues attendent entre 60 et 65 M€ et que cela pourrait lancer leur propre mercato. Mais finalement rien d'inquiétant car pour débloquer la situation de David, il faut que ça bouge par ailleurs. Et notamment du côté du PSG...

Dès que le PSG recrutera le buteur qu'il cherche...

En effet, deux clubs ayant songé à Jonathan David voient leur propre buteur suivi par le club de la capitale. Il s'agit de Tottenham avec Harry Kane et du Napoli avec Victor Osimhen. Le PSG cherche un joueur de surface pour la saison prochaine, et l'Anglais comme le Nigérian figurent sur ses tablettes. Dès que Paris se lancera, le jeu des chaises musicales s'actionnera et le LOSC pourra espérer vendre Jonathan David rapidement. Toujours selon L'Equipe, Newcastle serait également intéressé par le natif de New York.

Abonnés 22/23, il vous reste une semaine pour profiter de -10% sur votre abonnement 23/24 ⏳ — LOSC (@losclive) June 23, 2023

Pour résumer Le LOSC espère récupérer 65 M€ cet été dans la vente de Jonathan David. Mais pour le moment, aucun club n'a bougé pour l'attaquant canadien. Et pour cause, les clubs en question attendent d'abord de voir si leur buteur va partir.

Raphaël Nouet

Rédacteur