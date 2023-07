OM - Mercato : offre colossale à venir pour Guendouzi ?

Le football anglais se porte bien, on vous rassure. Et les chiffres ahurissants lus et entendus lors de ce mercato estival le confirment. Il suffit ainsi de constater que Arsenal et West Ham vont prochainement s'entendre sur un deal approchant les 100 millions d'euros au sujet de Declan Rice qui, certes, restera à Londres, mais sous le maillot des Gunners.

Conséquence directe, West Ham va disposer de moyens importants dans les prochaines semaines pour, à son tour, attirer différents joueurs. Parmi eux, et il est visé depuis des lustres, le milieu de terrain de l'OM, Mattéo Guendouzi. Qui, logiquement, devrait donc affoler le mercato marseillais dans les toutes prochaines heures.

Arsenal and West Ham, now really close to final agreement on payment terms for Declan Rice. ⚪️🔴 #AFC



Final green light expected very soon for both Declan Rice and Jurrien Timber, as both deals are at very advanced stages since Thursday/Friday.



