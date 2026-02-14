FC Nantes : les Kita et les supporters entendront-ils le message fort de Kantari ?

La défaite hier soir sur le terrain de l’AS Monaco a encore un peu plus plongé le FC Nantes dans la crise. Et incité Ahmed Kantari à décréter l’union sacrée…

En encaissant trois buts en l’espace de cinq minutes, dont le premier suite à une grosse boulette de sa recrue Abakar Sylla, le FC Nantes s’est incliné hier soir sur le terrain de l’AS Monaco (1-3), où les Canaris d’Ahmed Kantari ont été incapables de réagir en deuxième mi-temps malgré la réduction du score de Fabien Centonze et l’expulsion d’Alexander Golovin. Les Canaris n’avancent plus et restent à présent sur 5 défaites consécutives en championnat. Ils n’ont remporté qu’un seul de leurs 13 derniers matchs de Ligue 1 (à Marseille début janvier), pour un total de 5 points sur 39 possibles… Avant-dernier à 8 points du Paris FC, premier non-relégable, le FC Nantes se rapproche de plus en plus du précipice.

Kantari veut que le FC Nantes reste uni

Après la rencontre, Nicolas Cozza, entrée en jeu à la mi-temps à la place de Sylla, n’a pas mâché ses mots. « C’est honteux de faire la première demi-heure qu’on a fait. On peut pas jouer notre survie comme ça. Il faut se remettre en question. Il reste douze matches, douze finales pour aller chercher ce maintien. Il faut se bouger le cul. C’est pas question de plan de jeu, c’est de l’envie et de la volonté. Les trois premiers buts, c’est honteux, on doit vite réagir et faire mieux.» Un coup de gueule validé par Ahmed Kantari. « Cozza n’a pas tort, on doit mettre beaucoup plus d’envie. J’ai pas aimé ce manque d’agressivité sur les 30 premières minutes. Ce début de match, ca génère beaucoup d’incompréhension. Tu peux subir mais quand tu prends un but, tu ne dois pas tendre la joue et prendre trois buts en quatre minutes. Il a fallu courir après le score mais on n’a pas été assez tranchants en seconde période et on n’a pas été assez cliniques pour marquer ce deuxième but. On est une équipe malade et l’aspect mental joue beaucoup. Le premier but nous met un coup au moral. On doit rester costauds dans ces moments. On a eu cette fébrilité qu’on n’aurait pas dû avoir. Le vestiaire est très déçu mais on reste unis. On a montré, en marquant, en poussant, que le groupe ne lâche pas. On est dans une course aux points qui va être difficile. Il faut garder cette unité.» Les Canaris joueront gros dimanche prochain avec la venue du Havre. La colère gronde chez les supporters et la cote de Kantari baisse auprès des Kita, avec 5 défaites en 6 matchs depuis son arrivée. A voir, donc, si son discours d’unité sera entendu ou non…