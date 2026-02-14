ASSE : avec un doublé de Davitashvili, les Verts retrouvent le podium à Guingamp !

Ce samedi soir à Guingamp, l’ASSE s’est imposée (2-1) en déplacement lors de la 23ᵉ journée de Ligue 2. Grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, les Verts enchaînent une deuxième victoire consécutive et remontent sur le podium du championnat, une position clé dans la course à la montée en Ligue 1.

Une première période décisive

L’entame de match fut plutôt dominée par les Guingampais, mais Saint-Étienne a su trouver la faille rapidement. À la 10ᵉ minute, les Stéphanois ouvrent la marque sur penalty, converti avec sang-froid par Zuriko Davitashvili après une faute sur Lucas Stassin dans la surface.

Cinq minutes plus tard, l’international géorgien récidive. Sur une action rapide initiée par Augustine Boakye et relayée par Irvin Cardona, Davitashvili place sa tête sous la barre pour faire le break (0-2, 15ᵉ).

Malgré ce bel avantage, Guingamp n’a pas abdiqué. Sur un corner mal négocié par l’ASSE, les Bretons réduisent le score juste avant l’heure de jeu (1-2, 60ᵉ), relançant ainsi la tension. Dans les dernières minutes, les Stéphanois ont tremblé mais ont réussi à tenir le résultat jusqu’au coup de sifflet final.

Classement et contexte

Cette victoire permet à Saint-Étienne de repasser à la troisième place du classement de Ligue 2, profitant notamment de résultats en dents de scie de leurs concurrents directs — avec un nul de Reims contre Grenoble et une défaite du Mans — pour grimper au classement.

Le géorgien Davitashvili s’est une nouvelle fois montré décisif, démontrant son importance dans le dispositif offensif stéphanois. Avec son doublé ce soir, il confirme son rôle de leader technique de l’équipe, capable de débloquer des situations et de faire pencher la balance dans des matchs serrés.