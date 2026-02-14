À LA UNE DU 14 FéV 2026
[22:30]FC Nantes : les Kita et les supporters entendront-ils le message fort de Kantari ?
[21:58]ASSE : avec un doublé de Davitashvili, les Verts retrouvent le podium à Guingamp !
[21:30]OGC Nice : Jérémie Boga raconte son calvaire, la Juventus l’a sauvé !
[21:10]OM : des supporters ont complètement craqué après le nul face à Strasbourg
[21:00]Ligue 1 : prêté par le RC Lens, Labeau-Lascary a fait très mal au LOSC avec Brest (1-1)
[20:31]OM : Abardonado fait un dur aveu sur son groupe et glisse un message sur son avenir
[20:06]RC Lens : le choix fort de Sage pour remplacer Baidoo face au Paris FC
[19:40]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter la Real Sociedad, sans Mbappé !
[19:33]PSG : grosse explication dans le vestiaire après les propos de Dembélé, sanctionné à Monaco ?
[19:10]PSG : une excellente nouvelle tombe en vue du barrage face à Monaco en LDC
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : avec un doublé de Davitashvili, les Verts retrouvent le podium à Guingamp !

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 21:58
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Ce samedi soir à Guingamp, l’ASSE s’est imposée (2-1) en déplacement lors de la 23ᵉ journée de Ligue 2. Grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, les Verts enchaînent une deuxième victoire consécutive et remontent sur le podium du championnat, une position clé dans la course à la montée en Ligue 1.

Une première période décisive

L’entame de match fut plutôt dominée par les Guingampais, mais Saint-Étienne a su trouver la faille rapidement. À la 10ᵉ minute, les Stéphanois ouvrent la marque sur penalty, converti avec sang-froid par Zuriko Davitashvili après une faute sur Lucas Stassin dans la surface.

Cinq minutes plus tard, l’international géorgien récidive. Sur une action rapide initiée par Augustine Boakye et relayée par Irvin Cardona, Davitashvili place sa tête sous la barre pour faire le break (0-2, 15ᵉ).

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Malgré ce bel avantage, Guingamp n’a pas abdiqué. Sur un corner mal négocié par l’ASSE, les Bretons réduisent le score juste avant l’heure de jeu (1-2, 60ᵉ), relançant ainsi la tension. Dans les dernières minutes, les Stéphanois ont tremblé mais ont réussi à tenir le résultat jusqu’au coup de sifflet final.

Classement et contexte

Cette victoire permet à Saint-Étienne de repasser à la troisième place du classement de Ligue 2, profitant notamment de résultats en dents de scie de leurs concurrents directs — avec un nul de Reims contre Grenoble et une défaite du Mans — pour grimper au classement.

Le géorgien Davitashvili s’est une nouvelle fois montré décisif, démontrant son importance dans le dispositif offensif stéphanois. Avec son doublé ce soir, il confirme son rôle de leader technique de l’équipe, capable de débloquer des situations et de faire pencher la balance dans des matchs serrés.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot