À LA UNE DU 14 FéV 2026
[18:10]LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois
[17:55]FC Barcelone Mercato : une grosse offre en préparation pour un titulaire de Flick
[17:37]ASSE Mercato : un transfert XXL déjà programmé cet été ?
[17:24]OM : on sait quand Habib Beye va signer à Marseille !
[17:09]OM : la banderole très acide du Virage Nord, McCourt et Longoria pris pour cible
[16:47]Real Madrid Mercato : Vinicius aurait pris une énorme décision pour son avenir !
[16:22]OM : la banderole coup de poing des supporters sur le départ de De Zerbi
[16:13]OM : la compo d’Abardonado pour affronter Strasbourg est connue
[15:58]FC Barcelone : le Barça dézingue les arbitres espagnols dans un communiqué cinglant
[15:47]Stade Rennais : les révélations folles qui éclaboussent Pouille et Samba… mais aussi le RC Lens
OM : la banderole coup de poing des supporters sur le départ de De Zerbi

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 16:22
Avant le coup d’envoi du match entre l’OM et le RC Strasbourg ce samedi après‑midi au Stade Vélodrome, les South Winners, un des principaux groupes de supporters marseillais, ont déployé une banderole très explicite dans leur secteur du Virage Sud.

Le message, visible plus d’une heure avant le match, affichait : « Vous avez fait sauter le fusible mais c’est tout le système qui est pourri ! »

Ce slogan fort, adressé à la direction du club, symbolise la profonde frustration des supporters, qui estiment que les responsables actuels n’ont pas su maîtriser la crise qui touche l’OM depuis plusieurs semaines.

Un contexte déjà explosif

Le déploiement de cette banderole s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu : quelques jours après le Classique perdu 5-0 face au PSG, me club a décidé de se séparer de Roberto De Zerbi. Face au RCSA, le Virage Depé, tribune emblématique, restera vide pendant les 15 premières minutes du match en signe de protestation, tandis que la zone du Commando Ultra ’84 est fermée — un geste rare de défi des supporters. Chants hostiles, grève des chants et absence de certains groupes ultras sont attendus autour de la rencontre, rendant l’ambiance particulièrement lourde avant même le premier ballon touché.

Plus qu’un message, une alerte

Ce slogan des South Winners n’est pas seulement une critique isolée. Il traduit une insatisfaction profonde d’une frange des supporters vis‑à‑vis de la gestion sportive et institutionnelle du club, qui vivote en championnat et subit déjà un contexte pesant hors terrain.

La banderole des South Winners (photo : Bastien Aubert, notre correspondant à Marseille).

