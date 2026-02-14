À LA UNE DU 14 FéV 2026
[16:13]OM : la compo d’Abardonado pour affronter Strasbourg est connue
[15:58]FC Barcelone : le Barça dézingue les arbitres espagnols dans un communiqué cinglant
[15:47]Stade Rennais : les révélations folles qui éclaboussent Pouille et Samba… mais aussi le RC Lens
[15:00]ASSE : Montanier a déjà trouvé son couteau suisse, il envoie un message aux jeunes
[14:00]RC Lens : qui de Saïd ou Thauvin doit être sacrifié si Saint-Maximin est titulaire ?
[13:30]Stade Rennais : les joueurs avaient lâché Habib Beye, Pierre Ménès en a la preuve !
[13:00]OM Mercato : Longoria a laissé filer un attaquant à 80 M€, il est en pole pour remplacer Rashford (FC Barcelone) !
[12:30]Paris FC – RC Lens : Pierre Sage a son plan pour repasser devant le PSG
[12:00]FC Nantes : Pierre Ménès accable Kantari et fracasse les Kita
[11:30]OM – RC Strasbourg : Abardonado va redistribuer les cartes, trois recalés de De Zerbi relancés !
OM : la compo d’Abardonado pour affronter Strasbourg est connue

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 16:13
Voici la compo officielle concoctée par Jacques Abardonado, entraîneur intérimaire de l’OM, pour affronter le RC Strasbourg.

Ce samedi, moins d’une semaine après la claque prise dans le Classique et le départ de Roberto De Zerbi, l’OM doit reprendre le fil de sa saison. Dans un Vélodrome qui s’annonce impitoyable, les Olympiens n’auront pas le droit à l’erreur. Découvrez ci-dessous la compo alignée par le coach intérimaire Jacques Abardonado, avec notamment le retour de Rulli dans les buts. Coup d’envoi à 17h au Vélodrome.

La compo marseillaise

Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (cap), Timber, Nadir – Greenwood, Gouiri, Aubameyang.

OM

