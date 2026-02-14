OM : la compo d’Abardonado pour affronter Strasbourg est connue

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la compo officielle concoctée par Jacques Abardonado, entraîneur intérimaire de l’OM, pour affronter le RC Strasbourg.

Ce samedi, moins d’une semaine après la claque prise dans le Classique et le départ de Roberto De Zerbi, l’OM doit reprendre le fil de sa saison. Dans un Vélodrome qui s’annonce impitoyable, les Olympiens n’auront pas le droit à l’erreur. Découvrez ci-dessous la compo alignée par le coach intérimaire Jacques Abardonado, avec notamment le retour de Rulli dans les buts. Coup d’envoi à 17h au Vélodrome.

La compo marseillaise

Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (cap), Timber, Nadir – Greenwood, Gouiri, Aubameyang.