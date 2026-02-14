À LA UNE DU 15 FéV 2026
Real Madrid – Real Sociedad (4-1) : avec un grand Vinicius, les Merengue reprennent la tête au FC Barcelone

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 23:17
Le Real Madrid a signé une prestation solide ce samedi soir contre la Real Sociedad, s’imposant largement 4 buts à 1 au Santiago Bernabéu lors de la 24ᵉ journée de Liga.

Privé de Kylian Mbappé, laissé sur le banc pour précaution, le club merengue a pu compter sur un grand Vinicius Jr., auteur d’un doublé et décisif tout au long de la rencontre.

Une domination rapide

Dès l’entame, les Madrilènes ont pris le dessus. Sur un centre inspiré de Trent Alexander-Arnold, Gonzalo Garcia a dévié le ballon pour inscrire le premier but à la 5ᵉ minute, donnant ainsi l’avantage aux locaux.

La Real Sociedad, encore invaincue toutes compétitions confondues depuis décembre, n’a pas tardé à réagir. Profitant d’une faute dans la surface madrilène, Mikel Oyarzabal a transformé un penalty pour ramener les deux équipes à égalité (21ᵉ). Mais ce moment de flottement n’a pas duré longtemps.

Vinicius Jr. change la donne

Le tournant du match est venu peu après : Vinicius Jr. a obtenu puis transformé un penalty à la 25ᵉ minute, permettant au Real de reprendre l’avantage.

Quelques minutes plus tard, Federico Valverde a aggravé le score avec une frappe puissante (31ᵉ), donnant une solide marge aux Merengues avant la pause.

En début de seconde période, Vinicius Jr. a encore brillé en convertissant un second penalty (48ᵉ), son deuxième de la soirée, pour sceller le score à 4-1.

Une victoire qui compte

Avec ce succès, le Real Madrid grimpe provisoirement en tête du championnat, en attendant le match entre Girona et le FC Barcelone prévu lundi soir.

Ce succès renforce aussi la confiance de l’équipe, qui avait déjà enchaîné récemment une victoire face à Valence (0-2).

