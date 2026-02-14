À LA UNE DU 14 FéV 2026
[18:39]FC Barcelone, OL Mercato : Depay proche d’un incroyable rebond en Ligue 1
[18:10]LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois
[17:55]FC Barcelone Mercato : une grosse offre en préparation pour un titulaire de Flick
[17:37]ASSE Mercato : un transfert XXL déjà programmé cet été ?
[17:24]OM : on sait quand Habib Beye va signer à Marseille !
[17:09]OM : la banderole très acide du Virage Nord, McCourt et Longoria pris pour cible
[16:47]Real Madrid Mercato : Vinicius aurait pris une énorme décision pour son avenir !
[16:22]OM : la banderole coup de poing des supporters sur le départ de De Zerbi
[16:13]OM : la compo d’Abardonado pour affronter Strasbourg est connue
[15:58]FC Barcelone : le Barça dézingue les arbitres espagnols dans un communiqué cinglant
LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 18:10
Voici la compo officielle du LOSC pour affronter le Stade Brestois.

Ce samedi, le LOSC reçoit le Stade Brestois pour la 22e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio, dont l’équipe reste sur 5 matchs de suite sans victoire en championnat. Coup d’envoi à 19h à Pierre-Mauroy.

La compo du LOSC

Özer – Bouaddi, Mbemba, Alexsandro, Perraud – Mukau, André (cap) – Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Diaoune.

