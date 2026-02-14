LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois

Voici la compo officielle du LOSC pour affronter le Stade Brestois.

Ce samedi, le LOSC reçoit le Stade Brestois pour la 22e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio, dont l’équipe reste sur 5 matchs de suite sans victoire en championnat. Coup d’envoi à 19h à Pierre-Mauroy.

La compo du LOSC

Özer – Bouaddi, Mbemba, Alexsandro, Perraud – Mukau, André (cap) – Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Diaoune.