LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois

Voici la compo officielle du LOSC pour affronter le Stade Brestois.
Ce samedi, le LOSC reçoit le Stade Brestois pour la 22e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio, dont l’équipe reste sur 5 matchs de suite sans victoire en championnat. Coup d’envoi à 19h à Pierre-Mauroy.
La compo du LOSC
Özer – Bouaddi, Mbemba, Alexsandro, Perraud – Mukau, André (cap) – Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Diaoune.
𝑳𝒆 𝑿𝑰 𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒈𝒖𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒂̀ ⚔️— LOSC (@losclive) February 14, 2026
Soriba Diaoune est titulaire pour la première fois 👀#LOSCSB29 pic.twitter.com/34YoHcViRg