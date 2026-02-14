À LA UNE DU 14 FéV 2026
[20:31]OM : Abardonado fait un dur aveu sur son groupe et glisse un message sur son avenir
[20:06]RC Lens : le choix fort de Sage pour remplacer Baidoo face au Paris FC
[19:40]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter la Real Sociedad, sans Mbappé !
[19:33]PSG : grosse explication dans le vestiaire après les propos de Dembélé, sanctionné à Monaco ?
[19:10]PSG : une excellente nouvelle tombe en vue du barrage face à Monaco en LDC
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Guingamp
[19:00]OM – RC Strasbourg (2-2) : les notes des Marseillais
[18:39]FC Barcelone, OL Mercato : Depay proche d’un incroyable rebond en Ligue 1
[18:10]LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois
[17:55]FC Barcelone Mercato : une grosse offre en préparation pour un titulaire de Flick
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Abardonado fait un dur aveu sur son groupe et glisse un message sur son avenir

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 20:31
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’OM a une nouvelle fois déçu ce samedi au Stade Vélodrome, concédant le nul 2‑2 face au RC Strasbourg après avoir mené 2‑0. Ce match, le premier depuis le départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi, cristallise les doutes qui entourent actuellement le club phocéen.

Avant même le coup d’envoi, l’ambiance était lourde autour de l’OM. Les virages du stade restaient vides pendant plusieurs minutes en signe de protestation, ponctuées de sifflets et de banderoles hostiles à la direction du club.

Le déroulé du match

Face à une équipe strasbourgeoise regroupée et disciplinée, les Marseillais ont pourtant bien débuté. Ils ouvraient rapidement le score grâce à Mason Greenwood, puis doublaient la mise par Amine Gouiri, laissant penser à une réaction salutaire après la crise récente.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Mais le scénario s’est inversé dans le dernier quart d’heure : Strasbourg réduisait le score par Sebastian Nanasi (74e), et en toute fin de match, un penalty concédé dans le temps additionnel permettait à Joaquin Panichelli d’égaliser (2‑2, 90+7′).

Abardonado : « Cette équipe est atteinte »

En conférence de presse, l’entraîneur intérimaire Pancho Abardonado n’a pas caché son inquiétude face à la situation mentale du groupe :

« Elle n’est peut‑être pas malade cette équipe mais en grande difficulté. Si cela se répète, c’est qu’il y a un manque de confiance. … Les joueurs sont atteints. C’est psychologique, le contenu est surtout mental, sur les courses et compagnie. »

Il a également expliqué son choix tactique et exprimé sa frustration :

« On ne peut pas regarder derrière, cela fout le vertige. Je ne regardais pas les banderoles, j’étais sur le match. Je comprends totalement les supporters à 150 %. … C’est du gâchis. »

Sur son propre avenir, il a déclaré :

« Si la direction me le donne ce poste jusqu’à Brest ou plus loin, j’accepte avec plaisir. Je suis au service du club. »

Pour rappel, Habib Beye est le favori pour s’installer sur le banc marseillais.

Le constat après la rencontre

Ce match intervient dans une période trouble pour l’OM, qui reste 4ᵉ de Ligue 1, mais voit ses espoirs de qualification directe en Ligue des Champions sérieusement entamés, malgré la domination affichée durant une large partie de la rencontre.

L’égalisation concédée dans les dernières secondes illustre la fragilité actuelle d’un groupe en crise… mentalement autant que collectivement.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot