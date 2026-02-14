OM : Abardonado fait un dur aveu sur son groupe et glisse un message sur son avenir

L’OM a une nouvelle fois déçu ce samedi au Stade Vélodrome, concédant le nul 2‑2 face au RC Strasbourg après avoir mené 2‑0. Ce match, le premier depuis le départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi, cristallise les doutes qui entourent actuellement le club phocéen.

Avant même le coup d’envoi, l’ambiance était lourde autour de l’OM. Les virages du stade restaient vides pendant plusieurs minutes en signe de protestation, ponctuées de sifflets et de banderoles hostiles à la direction du club.

Le déroulé du match

Face à une équipe strasbourgeoise regroupée et disciplinée, les Marseillais ont pourtant bien débuté. Ils ouvraient rapidement le score grâce à Mason Greenwood, puis doublaient la mise par Amine Gouiri, laissant penser à une réaction salutaire après la crise récente.

Mais le scénario s’est inversé dans le dernier quart d’heure : Strasbourg réduisait le score par Sebastian Nanasi (74e), et en toute fin de match, un penalty concédé dans le temps additionnel permettait à Joaquin Panichelli d’égaliser (2‑2, 90+7′).

Abardonado : « Cette équipe est atteinte »

En conférence de presse, l’entraîneur intérimaire Pancho Abardonado n’a pas caché son inquiétude face à la situation mentale du groupe :

« Elle n’est peut‑être pas malade cette équipe mais en grande difficulté. Si cela se répète, c’est qu’il y a un manque de confiance. … Les joueurs sont atteints. C’est psychologique, le contenu est surtout mental, sur les courses et compagnie. »

Il a également expliqué son choix tactique et exprimé sa frustration :

« On ne peut pas regarder derrière, cela fout le vertige. Je ne regardais pas les banderoles, j’étais sur le match. Je comprends totalement les supporters à 150 %. … C’est du gâchis. »

Sur son propre avenir, il a déclaré :

« Si la direction me le donne ce poste jusqu’à Brest ou plus loin, j’accepte avec plaisir. Je suis au service du club. »

Pour rappel, Habib Beye est le favori pour s’installer sur le banc marseillais.

Le constat après la rencontre

Ce match intervient dans une période trouble pour l’OM, qui reste 4ᵉ de Ligue 1, mais voit ses espoirs de qualification directe en Ligue des Champions sérieusement entamés, malgré la domination affichée durant une large partie de la rencontre.

L’égalisation concédée dans les dernières secondes illustre la fragilité actuelle d’un groupe en crise… mentalement autant que collectivement.