OM : la banderole très acide du Virage Nord, McCourt et Longoria pris pour cible

Après la banderole du virage Sud, le virage Nord a lui aussi déployé un message coup de poing avant le match entre l’OM et le RC Strasbourg.

Match très particulier au stade Vélodrome pour l’OM, qui affronte le RC Strasbourg. En effet, le virage Sud a lancé les hostilités avec une banderole très acide : « Vous avez fait sauter le fusible mais c’est tout le système qui est pourri ! », suite au départ de Roberto De Zerbi. Dans la foulée, le virage Nord a également déployé un message limpide : « Virage vide en signe de contestation pour un club en auto-direction. Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées. McCourt/Longoria cassez-vous ! ». Pour rappel, le virage Depé est vide pendant les 15 premières minutes du match, alors que la zone du CU 84 est elle fermée.