À LA UNE DU 14 FéV 2026
[18:10]LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois
[17:55]FC Barcelone Mercato : une grosse offre en préparation pour un titulaire de Flick
[17:37]ASSE Mercato : un transfert XXL déjà programmé cet été ?
[17:24]OM : on sait quand Habib Beye va signer à Marseille !
[17:09]OM : la banderole très acide du Virage Nord, McCourt et Longoria pris pour cible
[16:47]Real Madrid Mercato : Vinicius aurait pris une énorme décision pour son avenir !
[16:22]OM : la banderole coup de poing des supporters sur le départ de De Zerbi
[16:13]OM : la compo d’Abardonado pour affronter Strasbourg est connue
[15:58]FC Barcelone : le Barça dézingue les arbitres espagnols dans un communiqué cinglant
[15:47]Stade Rennais : les révélations folles qui éclaboussent Pouille et Samba… mais aussi le RC Lens
OM : la banderole très acide du Virage Nord, McCourt et Longoria pris pour cible

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 17:09
Frank McCourt et Pablo Longoria
Après la banderole du virage Sud, le virage Nord a lui aussi déployé un message coup de poing avant le match entre l’OM et le RC Strasbourg.

Match très particulier au stade Vélodrome pour l’OM, qui affronte le RC Strasbourg. En effet, le virage Sud a lancé les hostilités avec une banderole très acide : « Vous avez fait sauter le fusible mais c’est tout le système qui est pourri ! », suite au départ de Roberto De Zerbi. Dans la foulée, le virage Nord a également déployé un message limpide : « Virage vide en signe de contestation pour un club en auto-direction. Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées. McCourt/Longoria cassez-vous ! ». Pour rappel, le virage Depé est vide pendant les 15 premières minutes du match, alors que la zone du CU 84 est elle fermée.

La banderole du virage Depé (photo : Bastien Aubert, notre correspondant à Marseille).

