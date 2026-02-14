Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter la Real Sociedad, sans Mbappé !

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter la Real Sociedad.
Ce samedi, le Real Madrid reçoit la Real Sociedad pour la 24e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa, qui a fait le choix de laisser Mbappé sur le banc. Coup d’envoi à 21h au Stade Santiago Bernabéu.
La compo du Real Madrid
Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Camavinga – Güler – Garcia, Vinicius.
