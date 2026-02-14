À LA UNE DU 14 FéV 2026
[20:31]OM : Abardonado fait un dur aveu sur son groupe et glisse un message sur son avenir
[20:06]RC Lens : le choix fort de Sage pour remplacer Baidoo face au Paris FC
[19:40]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter la Real Sociedad, sans Mbappé !
[19:33]PSG : grosse explication dans le vestiaire après les propos de Dembélé, sanctionné à Monaco ?
[19:10]PSG : une excellente nouvelle tombe en vue du barrage face à Monaco en LDC
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Guingamp
[19:00]OM – RC Strasbourg (2-2) : les notes des Marseillais
[18:39]FC Barcelone, OL Mercato : Depay proche d’un incroyable rebond en Ligue 1
[18:10]LOSC : la compo de Genesio pour affronter le Stade Brestois
[17:55]FC Barcelone Mercato : une grosse offre en préparation pour un titulaire de Flick
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter la Real Sociedad, sans Mbappé !

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 19:40
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter la Real Sociedad.

Ce samedi, le Real Madrid reçoit la Real Sociedad pour la 24e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa, qui a fait le choix de laisser Mbappé sur le banc. Coup d’envoi à 21h au Stade Santiago Bernabéu.

La compo du Real Madrid

Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Camavinga – Güler – Garcia, Vinicius.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot