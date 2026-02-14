OM : des supporters ont complètement craqué après le nul face à Strasbourg

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Ce samedi, au Stade Vélodrome à Marseille, la réception du RC Strasbourg s’est déroulée dans une ambiance très tendue, marquée par le mécontentement des supporters, une protestation inédite dans les tribunes et des incidents en fin de rencontre.

Un match houleux sur le terrain

L’OM a concédé un nul 2‑2 face à Strasbourg après avoir mené 2‑0, perdant des points dans les ultimes instants suite à un penalty accordé aux Alsaciens. L’égalisation tardive a encore frustré un public déjà exaspéré par la série de contre‑performances récentes des Phocéens.

Sur le terrain, les esprits se sont également échauffés après des duels musclés dans les dernières secondes, poussant même certains joueurs à des réactions vives, et accentuant la tension globale.

Mécontentement populaire : grève des chants et désertions dans les virages

Avant même le coup d’envoi, l’ambiance était singulièrement hostile au Vélodrome :

Des supporters ont entamé une grève des chants et des tribunes, désertant notamment les virages pendant les 15 premières minutes du match.

Des banderoles hostiles à la direction et à la gestion du club ont été déployées, avec des messages appelant au départ de dirigeants comme Pablo Longoria ou du propriétaire Frank McCourt.

Dans plusieurs sections du stade, des fans ont conspué les joueurs à la fin du match, reflétant l’énervement grandissant autour de la crise sportive.

Ces actions témoignent d’une fracture profonde entre une partie des supporters et les dirigeants du club, exacerbée par une série de résultats décevants et des décisions fortes en interne (comme le récent départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi).

Incidents après le match

La contestation des supporters ne s’est pas arrêtée à des chants ou banderoles : selon les dernières informations de RMC, un groupe de supporters mécontents a tenté de pénétrer dans les salons présidentiels au parvis du stade après le match.

Heureusement, stadiers et forces de l’ordre (CRS) présents à l’extérieur ont réussi à contenir ce mouvement afin d’éviter une escalade.

Cet épisode met en lumière l’ampleur des tensions autour de l’OM en ce début d’année 2026, où la passion déborde parfois du cadre purement sportif.