Ligue 1 : prêté par le RC Lens, Labeau-Lascary a fait très mal au LOSC avec Brest (1-1)

Par William Tertrin - 14 Fév 2026, 21:00
💬 Commenter
Ce samedi au Stade Pierre-Mauroy, le LOSC Lille a cédé deux points précieux en Ligue 1 en concédant un match nul frustrant contre le Stade Brestois 29 (1-1) dans le cadre de la 22ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s.

Après plusieurs semaines sans victoire, les Dogues espéraient reprendre de la confiance à domicile face à une équipe brestoise plutôt irrégulière cette saison. Avec une possession de balle largement en faveur des Lillois en première période, les Nordistes ont dominé territorialement mais sans vraiment se montrer dangereux dans la zone adverse lors du premier acte.

Le tournant du match est intervenu en seconde période lorsqu’environ à la 58ᵉ minute, Brest a ouvert le score grâce à une superbe frappe enroulée de Labeau-Lascary, prêté par l’ennemi lensois, qui a surpris le gardien lillois Ozer après une bonne phase collective brestoise.

Le LOSC, poussé par son public, a tenté de réagir immédiatement. L’entrée en jeu de Gaëtan Perrin a dynamisé l’équipe et, cinq minutes après son entrée, Lille est parvenu à égaliser par l’intermédiaire de sa recrue, bien aidé par l’intelligence d’Haraldsson, qui a laissé filer le ballon sur le centre précis de Correia.

Malgré plusieurs situations intéressantes dans le dernier quart d’heure, les Dogues n’ont pas trouvé la faille pour s’imposer, et le score en est resté à 1-1, un résultat qui prolonge leur série de matches sans victoire à six en Ligue 1.

Au classement, ce partage de points laisse Lille en cinquième position, loin des places européennes directes qu’ils visaient en début de saison, tandis que Brest reste douzième, avec une dynamique mitigée mais capable de poser des problèmes à des clubs plus huppés.

