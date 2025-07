Malgré leurs chemins séparés depuis l’été dernier, Kylian Mbappé (Real Madrid) et Achraf Hakimi (PSG) se sont retrouvés ce week-end lors d’un concert de Bad Bunny. Une apparition remarquée qui fait déjà réagir sur les réseaux sociaux.

Ils ne portent plus le même maillot, mais restent inséparables en dehors des terrains. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, ex-coéquipiers au Paris Saint-Germain, ont été aperçus ensemble lors du concert de Bad Bunny ce week-end, dans une ambiance visiblement détendue.

L’événement a eu lieu à Porto Rico et plusieurs vidéos circulent déjà sur les réseaux sociaux. On y voit les deux joueurs profiter du show du rappeur portoricain, très populaire chez les stars du ballon rond. Looks décontractés et sourires complices : rien ne semble avoir changé entre les deux amis, malgré un été placé sous le signe du changement.

Un projet commun en vue entre Mbappé et Hakimi ?

Mbappé, désormais au Real Madrid, et Hakimi, toujours au PSG, entretiennent une amitié forte depuis leur passage commun dans la capitale. Cette sortie en public relance d’ailleurs les spéculations sur leur avenir respectif : certains supporters y voient un simple moment entre potes, d’autres y cherchent un signe sur un possible futur projet commun.

Ce genre d’apparition confirme en tout cas que, loin des rumeurs, la relation entre les deux stars reste intacte. Une complicité rare dans le monde professionnel, qui continue de faire rêver les fans… même quand il ne s’agit pas de football.