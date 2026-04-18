Stade Rennais Mercato : Haise a un rêve qui vient tout droit de l’OM pour cet été

En fin de contrat à l’OM, Bilal Nadir se dirige plus que jamais vers un départ, et le Stade Rennais de Franck Haise serait sur le coup pour le récupérer.

Le marché des transferts s’anime autour de Bilal Nadir, jeune milieu de terrain de l’OM, dont l’avenir semble de plus en plus incertain à l’approche de la fin de son contrat. À 22 ans, l’international marocain attire plusieurs clubs de Ligue 1, dont le Stade Rennais, particulièrement attentif à sa situation.

Un talent sous-utilisé à l’OM

Malgré un potentiel reconnu et une efficacité intéressante, Nadir peine à s’imposer durablement dans la rotation marseillaise. Cette saison, il totalise 27 matchs disputés pour seulement 7 titularisations, avec une contribution directe à 6 buts (1 but, 5 passes décisives), soit un ratio d’implication offensif estimé à un but toutes les 138 minutes.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur n’a pas encore trouvé d’accord pour une prolongation, ouvrant la porte à un départ, potentiellement libre en fin de saison.

Le Stade Rennais se positionne

Parmi les clubs intéressés, selon Africa Foot, le Stade Rennais apparaît comme un prétendant sérieux. Le club breton suit de près le dossier et voit en Nadir un profil jeune, technique et polyvalent capable de renforcer son entrejeu.

Rennes ferait donc partie des clubs de Ligue 1 qui envisagent un retour du joueur sur le marché, aux côtés d’autres équipes comme Nice ou Strasbourg. L’idée d’un recrutement malin, à coût réduit, correspond parfaitement à la stratégie rennaise actuelle.

Un profil qui colle au projet rennais

Le profil de Bilal Nadir séduit particulièrement pour plusieurs raisons :

Polyvalence au milieu de terrain

Capacité de projection et de création

Expérience en Ligue 1 et en compétitions européennes

Potentiel de progression encore important

Pour Rennes, qui cherche à renforcer sa créativité au milieu, le joueur représente une opportunité de marché intéressante, surtout en cas de départ libre.

Un dossier encore ouvert

Si Rennes est bien positionné, la concurrence reste forte. L’OGC Nice garde un œil attentif sur son ancien joueur, tandis que d’autres clubs européens explorent également la piste.

Le joueur, lui, souhaite surtout un projet lui garantissant du temps de jeu régulier, condition essentielle pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Affaire à suivre…