RC Lens Mercato : Nadir (OM) à Lens cet été, les supporters prennent clairement position

Considéré par l’IA comme une recrue potentielle pour le RC Lens cet été, le milieu de l’OM Bilal Nadir a déjà reçu un accueil plus que mitigé chez les supporters lensois.

Avec les départs potentiels de Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré cet été, le RC Lens devra peut-être totalement repenser son milieu en vue de la Coupe d’Europe. Si le jeune Andrija Bulatovic devrait prolonger jusqu’en 2030, le club serait déjà sur des profils de leaders techniques, selon La Voix du Nord. De quoi mettre l’eau à la bouche…

En attendant, l’IA a dévoilé cinq noms potentiels pour renforcer le milieu du Racing cet été, et parmi eux figure celui de Bilal Nadir, joueur de 22 ans qui évolue à l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il n’a pas encore prolongé à Marseille, et pourrait représenter une bonne alternative à moindre coût pour le RCL. Via un sondage réalisé sur notre compte X, nous avons sollicité les supporters lensois en leur demandant si, selon eux, Nadir serait une belle recrue pour Lens. Et leur réponse n’est pas unanime, mais presque.

Les supporters lensois pas convaincus par Nadir

En effet, sur un peu moins de 100 votes, 75,6 % ont voté NON, pour 24,4 % de OUI. Vous l’aurez compris, les fidèles Sang et Or ne sont donc pas forcément chauds à l’idée de voir Nadir débarquer. Par le passé, les a priori des supporters sur certains joueurs étaient nombreux, et parfois logiques. Malgré tout, ils sont aussi nombreux à avoir retourné l’opinion publique en leur faveur.

On peut penser à Odsonne Édouard, arrivé en toute fin de mercato et qui n’avait plus joué une saison entière depuis longtemps. À 11 journées de la fin du championnat, il compte désormais 10 buts. Un bilan plus que satisfaisant pour un joueur qui était loin de faire l’unanimité à son arrivée. L’histoire se répètera sans doute dans le futur, et peut-être avec Bilal Nadir, qui sait ?