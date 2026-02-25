À LA UNE DU 25 FéV 2026
[20:05]PSG – AS Monaco : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
[20:00]FC Nantes : les supporters nomment le successeur de Kantari, Dupraz a ses partisans ! 
[19:31]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica, le remplaçant de Mbappé est connu
[19:24]Real Madrid : après son dérapage devant Vinicius, Prestianni (Benfica) a encore pété les plombs
[19:08]RC Lens Mercato : c’est signé pour cette prolongation très attendue (officiel)
[18:54]Stade Rennais : Franck Haise a encore relancé la connexion avec le RC Lens
[18:13]RC Lens Mercato : Nadir (OM) à Lens cet été, les supporters prennent clairement position
[17:51]FC Nantes Mercato : c’est validé pour l’arrivée de Lepenant à Toulouse cet été !
[17:31]OL Mercato : un nouveau coup retentissant à la Pavel Sulc en préparation pour cet été
[17:06]FC Barcelone : une arrivée surprise au Barça, Hansi Flick surveillé de très près
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : Nadir (OM) à Lens cet été, les supporters prennent clairement position

Par William Tertrin - 25 Fév 2026, 18:13
💬 Commenter
Bilal Nadir, le jeune milieu de l'OM.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Considéré par l’IA comme une recrue potentielle pour le RC Lens cet été, le milieu de l’OM Bilal Nadir a déjà reçu un accueil plus que mitigé chez les supporters lensois.

Avec les départs potentiels de Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré cet été, le RC Lens devra peut-être totalement repenser son milieu en vue de la Coupe d’Europe. Si le jeune Andrija Bulatovic devrait prolonger jusqu’en 2030, le club serait déjà sur des profils de leaders techniques, selon La Voix du Nord. De quoi mettre l’eau à la bouche…

En attendant, l’IA a dévoilé cinq noms potentiels pour renforcer le milieu du Racing cet été, et parmi eux figure celui de Bilal Nadir, joueur de 22 ans qui évolue à l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2026, il n’a pas encore prolongé à Marseille, et pourrait représenter une bonne alternative à moindre coût pour le RCL. Via un sondage réalisé sur notre compte X, nous avons sollicité les supporters lensois en leur demandant si, selon eux, Nadir serait une belle recrue pour Lens. Et leur réponse n’est pas unanime, mais presque.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Les supporters lensois pas convaincus par Nadir

En effet, sur un peu moins de 100 votes, 75,6 % ont voté NON, pour 24,4 % de OUI. Vous l’aurez compris, les fidèles Sang et Or ne sont donc pas forcément chauds à l’idée de voir Nadir débarquer. Par le passé, les a priori des supporters sur certains joueurs étaient nombreux, et parfois logiques. Malgré tout, ils sont aussi nombreux à avoir retourné l’opinion publique en leur faveur.

On peut penser à Odsonne Édouard, arrivé en toute fin de mercato et qui n’avait plus joué une saison entière depuis longtemps. À 11 journées de la fin du championnat, il compte désormais 10 buts. Un bilan plus que satisfaisant pour un joueur qui était loin de faire l’unanimité à son arrivée. L’histoire se répètera sans doute dans le futur, et peut-être avec Bilal Nadir, qui sait ?

RC LensOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, RC Lens