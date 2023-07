PSG : frictions entre Campos et Luis Enrique, la date de son intronisation enfin connue !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Luis Enrique au PSG, c’est pour bientôt. Selon Le Parisien, l’intronisation du technicien espagnol en tant que nouvel entraîneur du club de la capitale pourrait intervenir ce jeudi. En attendant, ses débuts de collaboration avec Luis Campos font déjà des étincelles. En cause : la composition de son staff au PSG. D’après L’Équipe, l’ancien patron de la Roja devrait être accompagné par trois ou quatre adjoints. Les noms de Aitor Unzué (analyste vidéo), Joaquin Valdez (psychologue) et Rafel Pol (préparateur physique) sont avancés. Sauf que Campos avait imposé quelques hommes lors de la nomination de Christophe Galtier et qu’il compte bien les conserver. C’est le cas des préparateurs physiques Pedro Gomez et Alberto Piernas et de l’analyste vidéo Isidro Ramon.

Campos n'a pas que des amis au PSG

Pour ces trois-là, Campos aurait réussi à les maintenir avec l’aval de Luis Enrique. En revanche, le Portugais a du mal à en faire de même avec João Sacramento. Ce dernier avait été imposé à Galtier, mais Luis Enrique n’est pas spécialement emballé à l’idée de le conserver malgré l’insistance de Campos. Et ce n’est pas tout. Campos a décidé de se séparer de l’entraîneur des gardiens, Gianluca Spinelli. Un choix pris sans concertation avec Luis Enrique, qui a été mis devant le fait accompli alors que l’Espagnol aurait aimé travailler avec l’Italien. Enfin, le quotidien sportif ajoute que le Lusitanien est également brouillé avec le staff médical en raison de nombreuses ingérences, dont son choix de titulariser Nordi Mukiele contre l'OM le 26 février, provoquant la rechute du défenseur français.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du mardi 4 juillet 2023 pic.twitter.com/kiXcBBy4Px — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 3, 2023

