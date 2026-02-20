À LA UNE DU 20 FéV 2026
[13:00]Stade Rennais : Franck Haise face à un dilemme qui inquiète les supporters !
[12:30]LOSC : Le “nouveau Bouaddi” est déjà à Lille !
[12:00]OM : le départ de Pablo Longoria, bonne ou mauvaise chose ?
[11:30]Revue de presse : Brest se méfie de l’OM, transfert surprise au TFC
[11:00]FC Nantes : Un Havrais en feu prêt à plomber les espoirs nantais ?
[10:30]ASSE : nouveau tour de force des supporters stéphanois contre Laval !
[10:00]OM : Le successeur de Pierre-Émile Højbjerg trouvé… à Nice ?
[09:30]RC Lens : Robin Risser défie deux ex-Lillois dans la course aux Bleus
[09:00]PSG Mercato : Paris prêt à accélérer sur un compatriote de Mason Greenwood ?
[08:00]ASSE : Kilmer Sports prépare un jackpot XXL au prochain mercato !
Revue de presse : Brest se méfie de l’OM, transfert surprise au TFC

Par Raphaël Nouet - 20 Fév 2026, 11:30
L'entraîneur du SB29, Eric Roy.
Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Brestois : Roy se méfie de l’OM

Ce soir, le SB29 accueille un OM, qui reste sur deux points pris sur les neufs derniers et qui vient de changer d’entraîneur, Habib Beye ayant remplacé Roberto De Zerbi. Mais Eric Roy se méfie de la bête blessée, comme il l’a annoncé en conférence de presse : « Marseille va se présenter avec de nouvelles ambitions et je ne m’attends pas du tout à une équipe déstabilisée. C’est toujours un match particulier à jouer. De notre côté, nous sommes avant tout concentrés sur notre progression en championnat et sur la volonté de prolonger la dynamique lancée à Nice. L’objectif est clair : rester focalisés sur nous-mêmes et atteindre nos objectifs d’ici la trêve internationale, c’est-à-dire sur les cinq prochains matchs ».

Toulouse FC : le flop Hamulic de retour

Le site LesViolets.com annonce que Saïd Hamulic va faire son retour au TFC. Prêté à Volos en début de saison, l’attaquant bosnien a vu son contrat cassé en janvier. Il devait s’engager avec l’Estrela Amadora mais le transfert a capoté à la dernière minute. Et faute de club, il va donc revenir à Toulouse, où il n’est pas spécialement désiré, son attitude étant pointée du doigt partout où il passe. Carles Martinez Novell va-t-il redonner une chance au joueur ? Réponse dans les prochains jours…

FC Metz : Tavenot explique pourquoi Sarr ne joue pas

Revenu cet hiver dans son club formateur, Bouna Sarr n’a toujours pas joué. L’entraîneur du club lorrain, Benoît Tavenot, s’est expliqué en conférence de presse, à l’avant-veille du déplacement à Paris : « J’ai eu une discussion avec lui. Je sais le joueur talentueux qu’il a été. Mais le fait est qu’il n’a plus joué depuis très longtemps (plus de 800 jours) et que je ne l’ai pas vu ne serait-ce qu’une demi-heure en match ou même dans une opposition interne. Évidemment, ça me trotte dans la tête. Il est capable de jouer, je le sais et il va jouer parce que j’ai aussi besoin de savoir où il en est. Sur ces derniers quinze jours d’entraînement, il a fait des choses intéressantes. Mais l’entraînement, c’est différent d’un match… ».

