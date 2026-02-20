Brest – OM : la première compo de Beye est connue, avec une petite surprise

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la première compo d’Habib Beye, nouveau coach de l’OM, pour affronter le Stade Brestois.

Ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse du Stade Brestois et doit se relancer après 3 matchs sans victoire en championnat. Découvrez ci-dessous la compo alignée par le nouveau coach Habib Beye, qui a confié le brassard à Højbjerg en plus de la titularisation surprise de Vermeeren, ce qui n’était plus arrivé depuis le 4 janvier. Coup d’envoi à 20h45 au stade Francis-Le Blé.

La compo marseillaise

Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (cap), Timber – Greenwood, Vermeeren, Paixao – Gouiri.