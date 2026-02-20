Brest – OM : la première compo de Beye est connue, avec une petite surprise

Voici la première compo d’Habib Beye, nouveau coach de l’OM, pour affronter le Stade Brestois.
Ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse du Stade Brestois et doit se relancer après 3 matchs sans victoire en championnat. Découvrez ci-dessous la compo alignée par le nouveau coach Habib Beye, qui a confié le brassard à Højbjerg en plus de la titularisation surprise de Vermeeren, ce qui n’était plus arrivé depuis le 4 janvier. Coup d’envoi à 20h45 au stade Francis-Le Blé.
La compo marseillaise
Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (cap), Timber – Greenwood, Vermeeren, Paixao – Gouiri.
🅒🅞🅜🅟🅞 #SB29OM ⚔️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2026
Le premier 1️⃣1️⃣ de départ du 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour la 23ème journée de @Ligue1 ⚡️
Coup d'envoi à 20h45 pic.twitter.com/v3QFpSgvO9