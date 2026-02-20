À LA UNE DU 20 FéV 2026
[23:00]OM : Højbjerg se lâche après la défaite à Brest
[22:40]Brest – OM (2-0) : première ratée pour Beye, les tops et flops marseillais
[22:30]ASSE : les concurrents se trouent, les Verts peuvent frapper un grand coup contre Laval
[22:05]PSG : Paris signe la fin du long feuilleton avec Mbappé (Real Madrid)
[21:44]OL : décision fracassante en coulisses pour l’avenir de Paulo Fonseca
[21:31]FC Nantes : un coup dur vient plomber un peu plus les Canaris dans leur mission maintien
[20:44]RC Lens Mercato : une arrivée historique détournée par la Premier League cet été ?
[19:47]Brest – OM : la première compo de Beye est connue, avec une petite surprise
[19:32]Real Madrid : un nouveau coup dur frappe le groupe d’Arbeloa
[19:17]RC Lens : l’AS Monaco devra faire sans un joueur majeur à Bollaert
Brest – OM : la première compo de Beye est connue, avec une petite surprise

Par William Tertrin - 20 Fév 2026, 19:47
Habib Beye célébrant une victoire avec le Stade Rennais.
Voici la première compo d’Habib Beye, nouveau coach de l’OM, pour affronter le Stade Brestois.

Ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse du Stade Brestois et doit se relancer après 3 matchs sans victoire en championnat. Découvrez ci-dessous la compo alignée par le nouveau coach Habib Beye, qui a confié le brassard à Højbjerg en plus de la titularisation surprise de Vermeeren, ce qui n’était plus arrivé depuis le 4 janvier. Coup d’envoi à 20h45 au stade Francis-Le Blé.

La compo marseillaise

Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Højbjerg (cap), Timber – Greenwood, Vermeeren, Paixao – Gouiri.

