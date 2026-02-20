OM : les débuts de Beye se compliquent déjà, le Stade Rennais sème le chaos !

Nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye doit encore composer avec le Stade Rennais… qui lui bloque l’arrivée de ses adjoints, le contraignant à démarrer sa mission sans eux.

La valse des entraîneurs en Ligue 1 s’est intensifiée ces dernières heures avec plusieurs mouvements surprenants sur le marché. Au cœur de cette agitation, l’arrivée de Franck Haise au Stade Rennais a fait beaucoup parler. L’ancien coach du RC Lens a pris la place d’Habib Beye, désormais nommé à l’Olympique de Marseille pour remplacer Roberto De Zerbi. Ce transfert d’entraîneur, bien que spectaculaire sur le papier, ne s’est pas déroulé sans complications.

Les trois adjoints de Beye bloqués par le Stade Rennais

Habib Beye a rencontré plusieurs obstacles avant de pouvoir rejoindre pleinement le club phocéen. Le Stade Rennais n’a pas facilité son départ, et il a fallu plusieurs jours de discussions et de négociations avant qu’une conciliation avec la Ligue de Football Professionnel ait lieu. Cependant, cette tentative n’a pas débouché sur un accord immédiat. Beye a finalement reçu sa notification officielle de licenciement mercredi dernier, mais celle-ci n’était pas suffisante pour qu’il puisse immédiatement travailler avec ses adjoints à Marseille.

Les trois assistants de Beye, Sébatien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza, se sont ainsi retrouvés dans une situation délicate. Ils n’ont pas été présents à la Commanderie jeudi dernier pour accueillir le nouvel entraîneur ni pour préparer le prochain match ce vendredi soir à Brest. Selon les informations du quotidien L’Équipe, ce retard administratif est directement lié au Stade Rennais, qui n’a toujours pas envoyé les documents officiels de licenciement. Cette situation pourrait perdurer jusqu’au 12 mars, soit un mois après l’entretien préalable au licenciement.

Beye devra faire sans

Cette période de transition s’annonce donc complexe pour l’Olympique de Marseille, qui devra composer sans ses adjoints habituels. Beye devra faire preuve de patience et d’adaptation, tandis que l’équipe technique travaille à distance pour maintenir la continuité des entraînements et la cohésion avec les joueurs.

Si ce transfert témoigne d’un marché des entraîneurs de plus en plus agité en Ligue 1, il souligne également les difficultés administratives qui peuvent surgir lors des changements rapides. Le Stade Rennais, malgré sa volonté de renforcer son équipe dirigeante, reste attentif à ses obligations contractuelles et à la protection de ses intérêts, illustrant ainsi la complexité des négociations dans le football professionnel moderne.