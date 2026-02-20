OM : Le salaire d’Habib Beye à l’OM a fuité… McCourt peut souffler !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

À l’Olympique de Marseille, les chiffres font presque autant parler que les résultats. Et cette fois, c’est une fuite salariale qui agite la Canebière.

Alors que l’arrivée de Roberto De Zerbi avait marqué les esprits autant pour son aura que pour son contrat XXL, la comparaison avec son successeur fait déjà grand bruit.

6 fois moins que De Zerbi !

Selon les informations de La Provence, Habib Beye touchera 90 000€ par mois.

Un montant conséquent… mais qui reste six fois inférieur à celui de Roberto De Zerbi à l’OM.

De Zerbi, coach très coté sur le marché européen, avait négocié un contrat premium lors de son arrivée en Ligue 1. Même s’il n’a jamais fait de Marseille une question d’argent, son statut justifiait un salaire à la hauteur de sa réputation.

Mais à Marseille, le contexte a changé.

McCourt serre les cordons de la bourse

L’actionnaire américain Frank McCourt ne cache plus sa volonté de rationaliser les dépenses. Après avoir injecté massivement des fonds ces dernières années, l’heure est désormais à l’équilibre.

Et cette économie sur le poste d’entraîneur représente un signal fort :

L’OM veut performer… mais avec une gestion plus maîtrisée.

90 000€ par mois, c’est un salaire compétitif en Ligue 1, mais loin des standards des coachs stars européens. Une stratégie assumée ?

🔴 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗕 𝗕𝗘𝗬𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗖𝗛𝗘𝗥𝗔 𝟲 𝗙𝗢𝗜𝗦 𝗠𝗢𝗜𝗡𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜 𝗔̀ 𝗟'𝗢𝗠 ! 😳💰



Il a accepté un salaire de 90 000€ par mois.



🗞️ @lephoceen pic.twitter.com/HTpmo05ZO0 — Vibes Foot (@VibesFoot) February 19, 2026

Le pari Beye : ambition sportive, prudence financière

Habib Beye n’a pas l’étiquette glamour d’un De Zerbi. Mais il apporte autre chose :

Une connaissance fine du football français

Une personnalité forte

Une capacité à fédérer

Et surtout… une faim de réussite

La vraie question est simple :

Ce pari plus économique permettra-t-il à l’OM d’accrocher la Ligue des Champions ?

Car c’est là que tout se joue. Une qualification en C1 changerait radicalement la donne financière et permettrait à McCourt de rentrer dans les clous.

Moins de dépenses, plus d’efficacité ?

À Marseille, le débat est lancé :

Faut-il un coach superstar pour briller ?

Ou un profil ambitieux et pragmatique peut-il suffire ?

L’économie salariale sera-t-elle compensée par des résultats sportifs ?

Une chose est sûre :

À l’OM, le terrain parlera. Et vite.

La saison s’annonce décisive pour le projet sportif comme pour les finances du club.