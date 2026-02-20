OM : le départ de Pablo Longoria, bonne ou mauvaise chose ?

Déclassé par Frank McCourt, Pablo Longoria aurait l’intention de claquer la porte de l’OM. But Football Club lance le débat.

« Longoria, il est peut-être temps de tourner la page »

« Pablo Longoria ne peut plus rester à l’OM dans une position ‘déclassée’ après avoir occupé la présidence du club. Après avoir été le moteur de nombreuses décisions stratégiques et financières ces dernières années, se retrouver réduit à un rôle secondaire serait non seulement humiliant mais aussi insoutenable pour lui. Cette situation constitue un aveu d’échec terrible, d’autant que son poids dans les instances a nettement diminué depuis ses critiques virulentes envers les arbitres à Auxerre début 2025. Son influence, jadis centrale, est aujourd’hui marginale, et il se verrait cantonné à un rôle de simple faire-valoir qu’il ne pourrait pas accepter longtemps.

Sa relation avec Frank McCourt et Medhi Benatia semble également brisée, compliquant encore davantage son champ d’action. Même si certaines décisions n’ont pas été parfaites, Longoria a indéniablement apporté de la structure et de l’ordre à l’OM depuis sa nomination à la présidence il y a cinq ans. L’Espagnol de 39 ans a su stabiliser un club souvent turbulent et remettre de la rigueur dans la gestion sportive et financière. Mais son heure est venue : le club phocéen a besoin d’un dirigeant qui ait un poids réel, capable de peser dans toutes les décisions et de porter pleinement le projet de l’institution. En ce sens, Longoria a fait son œuvre et mérite de partir la tête haute, laissant la place à un successeur qui pourra prendre les rênes et conduire l’Olympique de Marseille vers une nouvelle étape, plus stable et ambitieuse. »

Bastien Aubert

« C’est une énorme erreur »

« Dans cette crise incroyable que traverse l’OM, je ne comprends toujours pas pourquoi c’est Pablo Longoria qui prend… La faillite de l’équipe est avant tout celle des joueurs. Et si on veut élargir le spectre des responsabilités, soit on incrimine l’entraîneur – ce qui est souvent le cas – et donc Roberto De Zerbi en a fait les frais, soit on cible celui qui les a recrutés, et là il faut taper sur Medhi Benatia. Longoria a pris du recul depuis son coup de sang à Auxerre il y a un an et c’est pourtant lui qui est visé par la vindicte populaire. J’avoue avoir du mal à comprendre…

Alors, oui, il a commis des erreurs depuis son arrivée à Marseille. Mais il a aussi permis au club de retrouver des couleurs après le catastrophique passage de Jacques-Henri Eyraud. Avec lui, l’OM a terminé trois fois sur quatre sur le podium et a joué deux demi-finales de Coupe d’Europe, sans parler des finances, qui sont beaucoup moins dans le rouge qu’avant. Enfin, le Vélodrome est tout le temps plein, la valeur de l’effectif a explosé et la valeur du club est elle aussi à la hausse. C’est un bilan négatif, ça ? En Ligue 1 (ou même dans les tribunes du Vélodrome !), qui peut dire qu’il connaît mieux le football que l’Espagnol. Il me semble que depuis Pape Diouf, l’OM n’a pas eu un président aussi compétent et qui a compris l’environnement marseillais. Frank McCourt cherche un nouveau président. Bon courage pour en trouver un aussi bon en France ! »

Raphaël Nouet