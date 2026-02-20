L’OM remplira-t-il ses objectifs avec Habib Beye ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat autour de la nomination d’Habib Beye sur le banc de l’OM.

« Un sur deux, ce serait déjà pas mal »

« Avec Habib Beye, je verrais bien l’OM réussir à atteindre l’objectif numéro un fixée par Frank McCourt : le podium de Ligue 1. Son arrivée va créer un électrochoc, avec un discours direct et une exigence qui parlera à un vestiaire dans le besoin d’un cadre fort. À court terme, cela peut suffire pour stabiliser l’équipe et sécuriser cette place stratégique d’ici la fin de saison. En revanche, je le vois échouer ce même Beye dans la quête de la Coupe de France. Les matchs à élimination directe demandent une gestion émotionnelle parfaite et une connaissance d’effectif que le nouvel entraîneur de l’OM ne possède pas totalement en raison de la fraîcheur de sa nomination. Sur un match couperet, la moindre faille se paie cash, et je ne suis pas certain que la dynamique actuelle suffise pour aller au bout.

Si je reste relativement confiant jusqu’en juin, je suis par ailleurs plus réservé sur la suite du mandat du technicien de 48 ans. La méthode Beye, exigeante, très verticale dans le management et parfois hermétique dans la communication, peut fonctionner dans l’urgence. Mais sur la durée, dans un environnement marseillais où la pression médiatique et populaire est permanente, l’usure peut vite apparaître. Je crains que la saison prochaine ne soit plus compliquée, avec une tension accrue et des attentes encore plus élevées. Jusqu’en juin, je lui laisse du crédit. Après, il devra prouver que son projet peut survivre au tumulte marseillais. »

Bastien AUBERT

« Les joueurs ont la réponse »

« C’est le feu à Marseille depuis deux semaines mais je continue de penser que les principaux responsables de cette situation, ce sont les joueurs, pas Roberto De Zerbi, Medhi Benatia ou Pablo Longoria. Et surtout que, contrairement à ce que la majorité des supporters pensent, le panorama n’est pas si sombre. Oui, il y a eu humiliations contre Liverpool (0-3), à Bruges (0-3) et à Paris (0-5). Oui, les prestations contre Nantes (0-2), au PFC (2-2) et Strasbourg (2-2) sont indignes. Mais l’OM ne va plus rencontrer les deux premiers du classement de L1, il doit encore recevoir le 3e (Lyon), le 5e (Lille) et le 6e (Rennes). En Coupe, la route est dégagée et la C1, de toute façon, il ne l’aurait pas gagnée. A mes yeux, l’effectif est de loin le deuxième meilleur de Ligue 1. Pour peu que les joueurs se remettent les idées à l’endroit, pour peu que cette drôle de période n’ait pas laissé des séquelles inguérissables, je pense vraiment que l’OM peut s’offrir une fin de saison très satisfaisante.

Je suis rarement optimiste quand il s’agit de parler des résultats de Marseille mais je vois carrément les hommes d’Habib Beye reprendre la 3e place à Lyon, donc se qualifier directement pour la Champions League, et remporter la Coupe de France. La onzième, celle que l’on attend depuis 37 ans. Est-ce trop optimiste ? On ne le saura que fin mai. Mais en attendant, j’ai envie d’y croire ! »

Raphaël NOUET

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

20/02 : Brest-OM (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France