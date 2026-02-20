Real Madrid : un nouveau coup dur frappe le groupe d’Arbeloa

À LA UNE DU 20 FéV 2026
Par William Tertrin - 20 Fév 2026, 19:32
Le Real Madrid a annoncé la blessure de Dean Huijsen, un nouveau coup dur pour le groupe d’Arbeloa.

Ce vendrdi, le Real Madrid a publié un communiqué médical indiquant que Dean Huijsen, le jeune défenseur central espagnol, souffre d’une blessure musculaire au mollet de la jambe droite. Les examens réalisés par les services médicaux du club ont confirmé cette lésion, dont l’évolution devra être suivie dans les prochains jours.

Ce rapport, publié sur le site officiel du club, ne fournit pas encore de durée précise d’indisponibilité. On sait uniquement qu’il s’agit d’une lésion musculaire, et qu’on attend l’évolution clinique avant d’établir un pronostic détaillé.

Impact immédiat sur l’équipe et implications sportives

Cette blessure va donc empêcher Huijsen de participer au match de Liga contre Osasuna, programmé ce samedi. Selon les informations publiées par Mundo Deportivo et d’autres sources, le joueur sera absent du déplacement à Pampelune, car il n’a pas pris part à la séance d’entraînement précédant le match.

Cette indisponibilité n’est pas anecdotique : elle intervient à un moment où Real Madrid fait déjà face à des difficultés en défense, avec plusieurs titulaires blessés ou en phase de récupération. D’autres cadres comme Jude Bellingham, Éder Militao ou Rodrygo sont également absents ou incertains, ce qui complique la tâche du staff technique pour maintenir la stabilité du onze titulaire.

Le journal espagnol OKDiario précise même que Huijsen pourrait être éloigné des terrains pendant environ une semaine, ce qui le contraindrait à manquer la rencontre aller ou retour face au SL Benfica en Ligue des Champions, ainsi que le match suivant de championnat contre Getafe.

Un joueur clé souvent rattrapé par les pépins physiques

À seulement 20 ans, Huijsen est considéré comme une pièce maîtresse de la défense madrilène depuis son arrivée au club, où il a progressivement gagné du temps de jeu et s’est imposé comme titulaire. Cependant, les blessures semblent suivre le jeune défenseur depuis plusieurs mois. Durant la saison précédente, il avait déjà souffert d’un problème musculaire qui l’avait contraint à renoncer à des convocations avec la sélection espagnole, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Cette série de pépins physiques suscite des interrogations quant à sa robustesse et sa capacité à maintenir un niveau de compétition élevé sur le long terme. Certains médias évoquent même une pression accrue sur le joueur, ainsi que des discussions internes sur son rôle futur si ces problèmes persistent.

Conséquences pour le Real Madrid et perspectives

La blessure de Huijsen constitue un nouvel élément dans le casse-tête défensif du Real Madrid, déjà confronté à des absences sensibles. Le club devra s’appuyer sur d’autres options défensives, comme l’expérimenté Antonio Rüdiger ou le retour possible de Raúl Asencio, pour tenter de stabiliser l’arrière-garde dans des échéances cruciales tant en Liga qu’en Europe.

Dans l’immédiat, les supporters et l’encadrement technique devront attendre les prochains jours pour en savoir plus sur l’évolution de Huijsen. Une chose est certaine : chaque blessure pèse lourd pour une équipe aspirant à remporter des titres nationaux et européens, et la gestion de ce type de situation est désormais un élément clé de la saison madrilène.

