PSG : le Qatar a pris une première décision forte pour Luis Enrique

Selon les informations du journal L'Équipe, il n'y aurait plus de doutes, Luis Enrique devrait être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain et devrait ainsi succéder à Christophe Galtier, dont le départ n'a toujours pas été officialisé.

Le PSG va lâcher du lest pour la Ligue des Champions

Mais alors que le PSG a une nouvelle fois échoué la saison dernière à remporter la première Ligue des Champions de son histoire, l'état-major du club de la capitale compterait mettre moins de pression avec la C1 au coach espagnol et souhaiterait faire confiance à un technicien avec des idées tranchées, capable de mettre en place une nouvelle identité claire.

Pour résumer Alors que le PSG a une nouvelle fois échoué la saison dernière à remporter la Ligue des Champions, l'état-major du club de la capitale aurait décidé de mettre moins de pression avec la C1 à Luis Enrique qu'à ses prédécesseurs.

