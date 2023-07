PSG - Mercato : al-Khelaïfi lance une phrase choc qui fait trembler les stars du vestiaire

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Les dirigeants du PSG ont du travail, ce n'est pas nouveau. Et en cette période de mercato, au cours de laquelle de nouvelles têtes vont arriver, le club de la capitale se doit aussi de pousser certains joueurs vers la sortie.

"Tout le monde est à vendre"

Les retours de prêts sont nombreux et on ne sait si c'est la cause de la nervosité du président Al-Khelaïfi mais ce dernier serait plus que jamais remonté. A tel point qu'en interne, comme vous pouvez le lire ci-dessous, il aurait, remonté contre certains de ses joueurs, rappelé que "tout le monde était à vendre".

On doute, toutefois, que le propos concerne Kylian Mbappé....

🚨🆕 Remonté après les joueurs, le président Nasser Al-Khelaïfi a rappelé en interne que "tout le monde est à vendre". Une surprise du côté des départs n'est pas à exclure... #TeamPSG pic.twitter.com/KaLWziqcnv — ParisTeam (@Paristeamfr) July 3, 2023

