PSG, FC Barcelone : premier coup dur pour Messi à l'Inter Miami

Lionel Messi aux Etats-Unis, on ne sait vraiment pas quand cela va débuter. Depuis des semaines, il était prévu, du moins dans les médias, que la date de présentation de l'ancien du FC Barcelone et du PSG, serait le 16 juillet. Et qu'il pourrait, crampons aux pieds, effectuer ses grands débuts le 21 juillet. Problème, le directeur sportif de l'Inter Miami, Chris Henderson, a refroidi l'ambiance, hier, lors d'une conférence de presse.

La paperasse...

"Nous travaillons sur les documents avec la Major League Soccer, donc cela va prendre du temps. Nous espérons qu'il y aura un moment à la mi-fin juillet où l'affaire sera réglée, mais cela dépendra de la façon dont toutes les questions de paperasse seront réglés."

En attendant, les billets du match prévu le 21 juillet face à Cruz Azul ont tous été vendus. Dont certains à des prix astronomiques. Si Lionel Messi n'y est pas...

