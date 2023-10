PSG - Mercato : MU veut frustrer Campos sur un très gros coup défensif

La saison passée, le PSG a été aux premières loges pour assister à l'éclosion d'Antonio Silva. Le grand défenseur central portugais a gagné la confiance de Roger Schmidt au Benfica Lisbonne et, aux côtés de Nicolas Otamendi, il a formé une doublette hyper complémentaire ayant notamment mis en échec les stars parisiennes lors du tour de poules de la Champions League (deux fois 1-1). Depuis, Silva a remporté le championnat portugais, la Supercoupe et est devenu international. Le tout à même pas 20 ans (il les aura le 30 octobre).

Luis Campos a depuis longtemps coché son nom sur ses tablettes. Cet été, le directeur du recrutement du PSG a attiré Milan Skriniar et Lucas Hernandez mais, à l'intersaison 2024, il pourrait se pencher sur le cas de Silva pour prendre la suite d'un Marquinhos qui ne convainc plus. Seulement, la concurrence s'annonce très relevée puisque Manchester United aurait fait une priorité de la venue du joueur du Benfica. Les Red Devils ont perdu de leur superbe mais ils restent de sérieux rivaux sur le marché des transferts grâce à leur puissance financière.

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

🔴 EXCLUSIVE 🔴



Manchester United "will keep tracking" Antonio Silva after scouting the Benfica wonderkid several times, according to @FabrizioRomano 🔴🇵🇹



However, other clubs are also interested, so we'll have to see what the situation is in 2024 👀



Full story 👇👇