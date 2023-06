PSG - Mercato : une offre colossale est partie pour un buteur que l'Europe s'arrache

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Plutôt déprimant jusque-là, le mercato du PSG commence à prendre une coloration enthousiasmante. En quelques heures, on a appris deux bonnes nouvelles concernant Kylian Mbappé et Victor Osimhen. Pour le natif de Bondy, une réunion est prévue demain vendredi entre Nasser al-Khelaïfi et le clan Mbappé, dont la mère de l'attaquant. Aux dernières nouvelles, le champion du monde 2018 serait prêt à accepter une prolongation de deux ou trois à la condition qu'il ait la garantie de pouvoir partir l'été prochain.