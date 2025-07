Après une première offensive de 20 millions d’euros assortie d’un million de bonus, l’AS Rome est revenu à la charge pour Neil El Aynaoui (24 ans). Le RC Lens étudie cette deuxième proposition juteuse.

🟥 Rumeur

Le feuilleton Neil El Aynaoui prend de l’épaisseur à mesure que les jours passent… et que les offres tombent. Courtisé avec insistance par l’AS Rome, le milieu marocain du RC Lens fait l’objet d’un pressing de plus en plus soutenu de la part du club de la Louve, bien décidé à s’attacher ses services dès cet été.

Après une première offensive de 20 millions d’euros assortie d’un million de bonus, repoussée sans trembler par les Sang et Or, les dirigeants italiens ont revu leur copie. Une nouvelle proposition, jugée « plus ambitieuse », a été transmise à la direction artésienne ce jeudi après-midi, selon les dernières informations de Foot Mercato. Si les contours précis de cette offre n’ont pas filtré, elle commencerait à sérieusement titiller les exigences lensoises.

L’AS Rome se rapproche du but

Car malgré l’inflexibilité affichée jusqu’ici par le board du RC Lens, notamment par son président Joseph Oughourlian, la situation évolue. Le club, qui a vu plusieurs cadres partir ces derniers mercatos, sait qu’il sera difficile de retenir El Aynaoui éternellement, surtout si les montants proposés continuent de grimper.

Dans ce contexte, la Roma se montre offensive. Le club désormais coaché par Gian Piero Gasperini fait d’El Aynaoui une priorité au milieu de terrain, même si Richard Rios (Palmeiras) figure aussi sur les tablettes. Les discussions entre les deux clubs vont se poursuivre dans les prochaines heures, et du côté romain, on se veut résolument optimiste. Si aucun accord n’est encore trouvé, le dossier pourrait connaître une accélération rapide.