RC Lens : Cabot fait une annonce pleine d'espoir

Blessé en octobre dernier face à Montpellier avec le RC Lens, Jimmy Cabot est sur le chemin du retour. Souffrant d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Cabot poursuit sa rééducation.

Cabot reste positif

Interrogé par le magazine SO FOOT, le milieu de terrain du RC Lens Jimmy Cabot s’est confié sur le chemin parcouru depuis son opération du genou. « On est sur un protocole progressif. Ça évolue, petit à petit, semaine après semaine. On voit comment le genou réagit, on ajuste. On ne peut toujours pas définir de date de retour précise, d’autant que j’ai un peu perdu musculairement. Il ne faut pas que je fasse n’importe quoi. Je n’ai pas encore repris la course. Là, je reste surtout en salle. On verra à partir du stage, où on va peut-être en profiter pour augmenter le rythme, mais c’est positif. », explique-t-il à SO FOOT. Aucune date précise de retour n’est pour le moment définie, Jimmy Cabot ne veut pas prendre de risque.

Jimmy Cabot revient sur sa blessure et sa difficile rééducation. #RCLenshttps://t.co/Q1m5SM6SX7 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) July 9, 2023

