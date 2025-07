Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : le club fixé à midi sur la C1

Pour la première fois depuis l’été 2017, Nice est en course pour disputer la Ligue des champions cette saison. Engagé au 3e tour préliminaire, dans la voie de la ligue, le Gym a deux obstacles à passer pour retrouver le PSG, l’OM et Monaco en phase de ligue. Un parcours peu évident au regard de son statut de non-tête de série, avec son faible indice UEFA (20 000). Ainsi, dès le 3e tour, les Niçois peuvent hériter de Benfica (POR, 87,750), du Club Bruges (BEL, 71,750), de Feyenoord (HOL, 71,000) ou d’une équipe issue du deuxième tour. Le tirage au sort effectué aujourd’hui à midi à Nyon étant programmé avant la fin du tour précédent, le plus haut indice des engagés est retenu comme tête de série.

Il s’agit donc des Glasgow Rangers (ECO, 71,250), qui seront aux prises avec le Panathinaïkos (GRE, 16,000) demain puis le 30 juillet. Si Nice se sort de cette double confrontation (5-6 et 12 août), dont le tirage au sort déterminera aussi si le match retour est à domicile ou à l’extérieur, il devra encore passer les barrages fin août, face à une des autres formations issues du 3e tour. En cas d’élimination, à quelque stade que ce soit, l’OGCN sera reversé en phase de ligue de la Ligue Europa. Par ailleurs, signe que les négociations progressent avec le FC Porto, Pablo Rosario (28 ans) s’entraîne désormais à l’écart du groupe niçois. Il reste un an de contrat au milieu international dominicain.

RC Lens : Ryan vers le FC Lorient ?

Promu dans l’élite, le FC Lorient cherche un gardien et a coché le nom de Mathew Ryan d’après L’Équipe. N’ayant pas poursuivi l’aventure à Bollaert, l’ancien gardien du RC Lens pourrait ainsi prendre la suite d’Yvon Mvogo, qui n’a pas prolongé avec les Merlus. Pour rappel, Ryan n’a encaissé que 17 buts en 14 rencontres la saison passée avec les Sang et Or et avait récolté six clean sheets.

Montpellier HSC : Lecomte vers Fulham

Selon le journaliste Bertrand Queneutte, Benjamin Lecomte est attendu aujourd’hui à Londres pour signer numéro 2 dans le club de Premier League. Si tout est validé, le transfert pourrait rapporter autour de 500 000 euros au Montpellier HSC.

Stade Rennais : le Mercato prend feu à Rennes

Le Stade Rennais pourrait faire feu de tout bois. Selon Pro Sport, l’attaquant Louis Munteanu pourrait débarquer en Bretagne cette semaine, le CFR Cluj ayant accepté une offre de 12 millions d’euros payables en trois fois. Par ailleurs, la presse turque croit savoir que Przemyslaw Frankowski se rapproche du SRFC, où Arnaud Pouille aurait poussé une première offre : prêt avec prise en charge du salaire à 100% par le club. Au rayon des départs, L’Équipe annonce que Leo Ostigard pourrait définitivement s’engager à Hoffenheim où il avait été prêté par le Stade Rennais l’hiver dernier.

RC Strasbourg : Doukouré vers Neom ?

Selon L’Équipe, le Neom FC aimerait recruter Ismaël Doukoure cet été. Des discussions directes se passent directement avec l’état major de Blueco pour l’international espoir.

AJ Auxerre : Traoré de retour en Ligue 1 ?

Auteur de 10 buts et 2 passes décisives cette année lors de son prêt à Auxerre, Hamad Traoré a tapé dans l’œil de la Fiorentina, l’OGC Nice, West Ham, l’Atalanta ou encore Bologne. En Italie, plusieurs médias ont également avancé un intérêt de l’OM, que le joueur a d’ailleurs été invité à commenter lors d’un entretien au Corriere dello Sport : « Si je vais rester à Bournemouth ? On va voir. Je viens de terminer une saison importante, je veux tirer le meilleur de ce que j’ai appris et continuer à progresser. » Relancé sur le prétendu intérêt de l’OM et de la Fiorentina, il a alors affirmé qu’il n’avait pas de préférence : « Une préférence ? Aucune. Je veux jouer pour un club qui croit en moi. Et si je pars, j’aimerais que ce soit un transfert sec. Si la Serie A me manque ? Oui, mais je me sentais aussi bien en Ligue 1. »