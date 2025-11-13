Cristiano Ronaldo a pété les plombs avec le Portugal !

Le Portugal s’est incliné et CR7 a été expulsé ce jeudi soir…

Sale soirée pour le Portugal et pour sa star Cristiano Ronaldo. Les Portugais se sont inclinés 2-0 en Irlande sur deux buts de Parrott. Et CR7 a vu rouge : à la 60e minute, il a donné un coup de coude sur Dara O’Shea dans la surface irlandaise, et son carton jaune s’est transformé en rouge suite à l’intervention de la vidéo.

La première expulsion de CR7 avec le Portugal

C’est le tout premier carton rouge de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. CR7 manquera donc le prochain match face à l’Arménie. Il sera décisif pour la qualification du Portugal.