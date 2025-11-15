Equipe de France : Deschamps vole au secours de Cherki

Le sélectionneur a défendu le joueur de City, très critiqué après son match raté contre l’Ukraine…

Les critiques tombent sur Rayan Cherki après son match raté jeudi avec les Bleus face à l’Ukraine (4-0). Il n’y avait qu’1-0 quand le joueur de Manchester City a été remplacé, et c’est à sa sortie que le match s’est enfin emballé, la France jouant tout à coup beaucoup mieux. Sur RMC, Jérôme Rothen a poussé un gros coup de gueule contre la prestation de Cherki. « C’est une chance énorme d’être titulaire dans un match important avec l’équipe de France. Cherki a beaucoup de talent. J’ai regardé tous les matches de City. J’étais unanime hier avant le match. Mais hier, il se permet de refaire tous ces gestes superflus parce qu’il porte le maillot de l’équipe de France… Pourquoi ? Parce que tu ne respectes pas assez le maillot de la France contrairement à City ? J’espère pas. »

Cherki jouera en Azerbaïdjan

Interrogé sur Cherki en conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps lui a trouvé des circonstances atténuantes… «Rayan, c’est Rayan. Vous dites qu’il a épuré son jeu à Manchester ? Il a une adaptation là-bas dans un rôle qui n’est pas celui qu’il a eu jeudi. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Il y a des choses à améliorer par rapport à ce qu’il a fait jeudi. Il dépend aussi d’un collectif. Son positionnement était un peu trop bas sur ce match. Il y a beaucoup de concurrence à Manchester, son temps de jeu est réduit. Il a fait cette heure de jeu. Il va être concerné par le match de demain. Lui aussi aura besoin de temps, comme tout le monde». Cherki aura donc droit à une revanche, une deuxième chance. Sera-t-il la saisir à Bakou ?