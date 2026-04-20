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FRANCE

OM : Sergio Conceição, la solution privilégiée pour remplacer Beye ?

Par Louis Chrestian - 20 Avr 2026, 15:20
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Le feuilleton des entraîneurs continue à l’Olympique de Marseille. Après l’échec de Habib Beye et le passage éclair de Roberto De Zerbi, une ancienne piste refait surface… et elle pourrait bien tout changer.

Une piste déjà connue à Marseille

Selon Record Portugal, l’OM songerait sérieusement à Sérgio Conceição pour relancer son projet sportif.

Un nom loin d’être inconnu sur la Canebière. Avant la signature de De Zerbi, le technicien portugais était déjà très proche du club. Finalement écarté à l’époque, il pourrait cette fois revenir en force.

Un profil qui tranche avec les choix récents

Contrairement aux dernières options choisies par Marseille, Conceição apporte une garantie : l’expérience et les trophées.

Habitué aux joutes européennes et aux titres, il incarne un profil beaucoup plus structurant. Là où les paris récents ont montré leurs limites, l’OM pourrait cette fois miser sur une valeur sûre.

Un signal fort pour un nouveau cycle

En coulisses, ce choix ne serait pas anodin. Avec l’arrivée possible de Stéphane Richard à la présidence, Marseille pourrait vouloir envoyer un message clair : place à l’ambition et à la stabilité.

Faire venir un entraîneur du calibre de Conceição serait un premier acte fort pour lancer un nouveau cycle.

Un projet à reconstruire

Après une période instable, l’OM doit retrouver une direction claire. Entre résultats décevants et choix contestés, le club cherche à repartir sur des bases solides.

Conceição pourrait être l’homme de la situation : rigueur, exigence, mentalité de gagneur.

Une piste crédible… mais pas encore bouclée

Si l’intérêt est réel, rien n’est encore acté. Mais une chose est sûre : Marseille explore des options plus expérimentées pour éviter de revivre les erreurs récentes.

Et cette fois, l’OM pourrait bien revenir à une idée qu’il n’aurait peut-être jamais dû abandonner.

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