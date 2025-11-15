Equipe de France : Didier Deschamps va changer toute son équipe !

Aucun titulaire du match contre l’Ukraine ne devrait débuter demain avec l’équipe de France en Azerbaïdjan…

Selon les informations de L’Equipe, Didier Deschamps prépare une large rotation pour le déplacement en Azerbaïdjan dimanche à 18 heures, l’équipe de France ayant déjà sa qualification pour la Coupe du monde 2026 en poche après son succès contre l’Ukraine (4-0).

Chevalier dans les buts, Konaté capitaine

Deschamps l’a confirmé : Chevalier sera titularisé dans les buts, une grande première pour le néo-parisien. Konaté sera capitaine, et il dirigera la défense aux côtés de Gusto et des frères Hernandez. Au milieu, Zaïre-Emery, K. Thuram, Akliouche et Nkunku devraient débuter, avec un duo Ekitike-Mateta en attaque.