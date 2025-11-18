L’AS Saint-Étienne s’apprête à défier Nancy (samedi, 20h), mais la trêve internationale laisse planer une véritable incertitude sur la préparation des Verts même si ces derniers reviendront en masse au cours de la semaine.

Quels internationaux sont encore mobilisés à l’étranger ?

Au total, cette semaine, plusieurs joueurs majeurs de l’effectif stéphanois ont représenté leur pays, repoussant leur retour en France à la dernière limite. Ben Old, buteur et élu homme du match avec la Nouvelle-Zélande face à la Colombie, a enchaîné deux rencontres amicales entre New York et l’Equateur, et ne devrait retrouver l’Étrat que vendredi, avec un lourd décalage horaire à digérer. Même combat pour Ebenezer Annan, qui prolonge son séjour en Asie pour un second match sous le maillot du Ghana en Corée du Sud. Davitashvili, quant à lui, participe à une campagne difficile avec la Géorgie, encore en déplacement en Bulgarie. Plusieurs jeunes espoirs du groupe pro, dont El Jamali, Dodote et Gadegbeku (U19), ou encore Stojkovic, évoluent aussi à l’étranger cette semaine, disputant leur dernier match en Hongrie ou face à la Croatie. Autant de retours tardifs qui amputent sérieusement la préparation collective des Verts.

Retours espérés et incertitudes sur la préparation

Bonne nouvelle pour le staff stéphanois : certains internationaux devraient vite réintégrer le groupe. Mahmoud Jaber, solide au coeur du jeu, a bouclé son stage international avec une victoire maîtrisée contre la Moldavie, synonyme de fin de mission anticipée pour Israël. Selon EVECT, il devait rentrer hier soir dans le Forez. Lucas Stassin, battu avec les Espoirs belges vendredi, n’étant pas concerné par un deuxième match, est attendu rapidement à l’entraînement. Reste à surveiller le retour d’Irvin Cardona, performant en Pologne mardi soir, qui devrait poser ses valises dans la Loire d’ici mercredi ou jeudi. Eirik Horneland devra adapter l’effectif en fonction de l’état de forme de chacun. Par ailleurs, la gestion du temps de jeu ou le risque d’accumuler la fatigue sont à surveiller pour des éléments aussi sollicités.

Un choc thermique à prévoir pour les Verts ?

Dernier défi, et non des moindres : après avoir joué sous des climats variés et parfois extrêmes, plusieurs joueurs de l’ASSE risquent de subir un véritable choc climatique à leur retour. Les températures prévues à Saint-Étienne samedi devraient contraster fortement avec celles rencontrées à New York, Séoul ou même Sofia. Une adaptation express sera donc nécessaire pour permettre aux internationaux de se remettre rapidement dans le rythme du football hexagonal. Avec une préparation morcelée et un groupe partiellement recomposé au dernier moment, la gestion des organismes avant la réception de Nancy s’annonce cruciale. Les prochains entraînements permettront d’affiner les choix d’Eirik Horneland… et de lever peu à peu le voile sur les vraies forces des Verts, prêts, ou non, à affronter le défi nancéien.