RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE
Butfootballclub_InReadVideo

FC Barcelone Mercato : coup de théâtre pour l’avenir d’Ansu Fati ! 

Ansu Fati (AS Monaco)
Bastien Aubert
18 novembre 2025

Arrivé comme une solution de relance à l’AS Monaco, Ansu Fati a vécu un début en trombe avant de plonger dans le doute. Sa trajectoire, stimulante puis inquiétante, attise la tension chez un FC Barcelone qui compte sur lui pour le mercato mais reste suspendu à ses performances fluctuantes.

Des débuts fulgurants sur le Rocher

Lorsque Ansu Fati dépose ses valises à Monaco l’été dernier, l’optimisme règne. Le club de la Principauté obtient le prêt d’un talent en quête de renouveau, assorti d’une option d’achat fixée à 11 millions d’euros – un signal fort pour Barcelone, désireux de tourner la page et de récupérer des liquidités.

Butfootballclub_Incontent

Dès ses premiers matchs, l’impact est immédiat. Cinq rencontres, six buts, dont un doublé fulgurant face à Metz, puis des réalisations contre Lorient et Nice. L’explosion de l’ailier espagnol rappelle les grandes heures de sa jeunesse catalane, lorsque sa valeur marchande tutoyait les sommets. Monaco semble avoir misé juste, et le Barça savoure de loin ce nouvel élan, rêvant déjà d’un transfert bénéfique dès l’été prochain.

Un passage à vide qui change la donne

La dynamique se brise aussi vite qu’elle avait démarré. En l’espace de sept rencontres, Ansu Fati ne trouve plus le chemin des filets ni l’inspiration collective, qu’il soit aligné d’entrée ou relégué sur le banc. Blessé puis malade, il manque des rendez-vous clefs, et son temps de jeu fond comme neige au soleil.

Butfootballclub_Incontent

L’arrivée d’un nouvel entraîneur, Sébastien Pocognoli, entraîne un réajustement tactique. L’Espagnol ne dispute que 55 minutes sur les trois derniers matchs de l’ASM, bien loin du statut de titulaire qui semblait lui tendre les bras. Cette situation rappelle la perte d’influence de certains cadres étrangers, à l’image des incertitudes vécues par d’autres stars, comme la blessure préoccupante de Karim Benzema à Al-Ittihad.

Le Barça prêt à trancher en janvier

Face à cette baisse soudaine de régime, le Barça s’alarme. La maison catalane suit de très près la situation de son joueur, consciente que chaque minute passée sur le banc fait s’éloigner la perspective d’une vente rapide et rentable. L’option d’achat fixée à 11 millions d’euros était un atout, mais elle vacille au gré des performances en berne d’Ansu Fati.

Le club espagnol, confronté à ses propres contraintes budgétaires, veut du temps de jeu pour son joueur. Il espère le voir s’imposer à Monaco ou ailleurs, quitte à accepter une nouvelle destination si la situation venait à stagner durant l’hiver. La réflexion s’étend également aux autres grands noms en quête de rebond, à l’instar des discussions autour du retour d’anciens internationaux, comme on peut le lire lorsque Karim Benzema envisage un retour en équipe de France.

Un point décisif attendu en janvier

La trêve hivernale s’annonce comme un moment charnière. Un entretien décisif doit avoir lieu entre l’entourage d’Ansu Fati et le FC Barcelone pour déterminer la suite de l’aventure. Reste-t-il à Monaco, où séduit-il un nouveau prétendant sur le marché ? L’incertitude est totale, les enjeux financiers aussi importants que la gestion de carrière.

À seulement 23 ans, l’international espagnol est à la croisée des chemins. S’il relève la tête, la possibilité d’un transfert heureux renaît pour toutes les parties. Le suspense demeure entier et tout le monde, sur la Côte d’Azur comme en Catalogne, reste suspendu à ses prochaines apparitions. Pour suivre l’évolution de certaines trajectoires majeures dans le football mondial, d’autres dossiers restent également à surveiller, comme l’actualité de joueurs cadres à fort enjeu.

Dans cette attente, Ansu Fati joue son avenir : la montée en puissance ou un nouveau départ s’écrira peut-être dès janvier. Les regards sont braqués sur le Rocher – rien n’est encore joué.

AS MonacoFC BarceloneMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée
Ligue 1...

RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée

Par William Tertrin
Nicki Nicole
Compétitions...

FC Barcelone : en mode love, Nicki Nicole nargue encore Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
FC Nantes Mercato : un ancien Canari casse la baraque en Angleterre, il rêve encore plus haut !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un ancien Canari casse la baraque en Angleterre, il rêve encore plus haut !

Par Laurent Hess
OM : Longoria publie un message énigmatique, qui vise-t-il ?
OM...

OM : Longoria publie un message énigmatique, qui vise-t-il ?

Par Laurent Hess
Stade Rennais : le candidat idéal pour l’après Habib Beye rejoint les Canaris !
Ligue 1...

Stade Rennais : le candidat idéal pour l’après Habib Beye rejoint les Canaris !

Par Laurent Hess
OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?
OM...

OM : Ravanelli trop proche de De Zerbi pour Benatia et Longoria ?

Par Laurent Hess
ASSE : Tardieu récompensé, tant pis pour Bardeli (Dunkerque) !
ASSE...

ASSE : Tardieu récompensé, tant pis pour Bardeli (Dunkerque) !

Par Laurent Hess
PSG : Mbaye s’offre un record avec le Sénégal après des débuts tonitruants !
International...

PSG : Mbaye s’offre un record avec le Sénégal après des débuts tonitruants !

Par Laurent Hess
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : l’avenir de Lucas Stassin déjà scellé ?

Par Bastien Aubert
LOSC : L’UEFA sanctionne Olivier Létang
Ligue 1...

LOSC : L’UEFA sanctionne Olivier Létang

Par Laurent Hess
Equipe de France : Rothen charge Mbappé pour sa nouvelle escapade, Larqué veut des sanctions
Equipe de France...

Equipe de France : Rothen charge Mbappé pour sa nouvelle escapade, Larqué veut des sanctions

Par Laurent Hess
Les infos du jour : la virée de Mbappé à Dubaï fait polémique, le PSG et le Barça climatisés pour Julian Alvarez
ASSE...

Les infos du jour : la virée de Mbappé à Dubaï fait polémique, le PSG et le Barça climatisés pour Julian Alvarez

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : les Sang et Or ont un nouveau terrain de chasse, ils peuvent se frotter les mains
Ligue 1...

RC Lens Mercato : les Sang et Or ont un nouveau terrain de chasse, ils peuvent se frotter les mains

Par Laurent Hess
PSG, FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone Mercato : double coup dur pour Julian Alvarez !

Par Laurent Hess
Raphinha lors du match du FC Barcelone sur la pelouse d'Oviedo.
FC Barcelone...

FC Barcelone : double bonne nouvelle pour Flick avant l’Athletic !

Par Laurent Hess
Equipe de France : un an après, Mbappé a refait le coup de Stockholm !
Equipe de France...

Equipe de France : un an après, Mbappé a refait le coup de Stockholm !

Par Laurent Hess
ASSE : Cardona déjà star à Malte !
ASSE...

ASSE : Cardona déjà star à Malte !

Par Laurent Hess
Cristiano Ronaldo va rencontrer Donald Trump, il a des choses à lui dire !
International...

Cristiano Ronaldo va rencontrer Donald Trump, il a des choses à lui dire !

Par Laurent Hess
Nathan De Cat (Anderlecht)
Mercato...

Mercato : l’OM et l’OL marchent sur les plates-bandes du PSG cet hiver !

Par Bastien Aubert
Les supporters du FC Nantes en fusion
FC Nantes...

FC Nantes : La Beaujoire envoie les Canaris en Ligue 2 !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
AS Nancy Lorraine...

ASSE : première mauvaise nouvelle pour les Verts avant Nancy 

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone Mercato : une offre de 150 M€ est partie  pour Alvarez ! 

Par Bastien Aubert
Himad Abdelli (Angers)
ASSE...

OM Mercato : Benatia prêt à chiper le meilleur plan de l’ASSE en janvier ?

Par Bastien Aubert
Jude Bellingham
Liga...

Real Madrid : Bellingham recadré et encore dans la tourmente ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Butfootballclubmobile_ATF_320x480
Butfootballclub_Sticky