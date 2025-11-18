Arrivé comme une solution de relance à l’AS Monaco, Ansu Fati a vécu un début en trombe avant de plonger dans le doute. Sa trajectoire, stimulante puis inquiétante, attise la tension chez un FC Barcelone qui compte sur lui pour le mercato mais reste suspendu à ses performances fluctuantes.

Des débuts fulgurants sur le Rocher

Lorsque Ansu Fati dépose ses valises à Monaco l’été dernier, l’optimisme règne. Le club de la Principauté obtient le prêt d’un talent en quête de renouveau, assorti d’une option d’achat fixée à 11 millions d’euros – un signal fort pour Barcelone, désireux de tourner la page et de récupérer des liquidités.

Dès ses premiers matchs, l’impact est immédiat. Cinq rencontres, six buts, dont un doublé fulgurant face à Metz, puis des réalisations contre Lorient et Nice. L’explosion de l’ailier espagnol rappelle les grandes heures de sa jeunesse catalane, lorsque sa valeur marchande tutoyait les sommets. Monaco semble avoir misé juste, et le Barça savoure de loin ce nouvel élan, rêvant déjà d’un transfert bénéfique dès l’été prochain.

Un passage à vide qui change la donne

La dynamique se brise aussi vite qu’elle avait démarré. En l’espace de sept rencontres, Ansu Fati ne trouve plus le chemin des filets ni l’inspiration collective, qu’il soit aligné d’entrée ou relégué sur le banc. Blessé puis malade, il manque des rendez-vous clefs, et son temps de jeu fond comme neige au soleil.

L’arrivée d’un nouvel entraîneur, Sébastien Pocognoli, entraîne un réajustement tactique. L’Espagnol ne dispute que 55 minutes sur les trois derniers matchs de l’ASM, bien loin du statut de titulaire qui semblait lui tendre les bras. Cette situation rappelle la perte d’influence de certains cadres étrangers, à l’image des incertitudes vécues par d’autres stars, comme la blessure préoccupante de Karim Benzema à Al-Ittihad.

Le Barça prêt à trancher en janvier

Face à cette baisse soudaine de régime, le Barça s’alarme. La maison catalane suit de très près la situation de son joueur, consciente que chaque minute passée sur le banc fait s’éloigner la perspective d’une vente rapide et rentable. L’option d’achat fixée à 11 millions d’euros était un atout, mais elle vacille au gré des performances en berne d’Ansu Fati.

Le club espagnol, confronté à ses propres contraintes budgétaires, veut du temps de jeu pour son joueur. Il espère le voir s’imposer à Monaco ou ailleurs, quitte à accepter une nouvelle destination si la situation venait à stagner durant l’hiver. La réflexion s’étend également aux autres grands noms en quête de rebond, à l’instar des discussions autour du retour d’anciens internationaux, comme on peut le lire lorsque Karim Benzema envisage un retour en équipe de France.

Un point décisif attendu en janvier

La trêve hivernale s’annonce comme un moment charnière. Un entretien décisif doit avoir lieu entre l’entourage d’Ansu Fati et le FC Barcelone pour déterminer la suite de l’aventure. Reste-t-il à Monaco, où séduit-il un nouveau prétendant sur le marché ? L’incertitude est totale, les enjeux financiers aussi importants que la gestion de carrière.

À seulement 23 ans, l’international espagnol est à la croisée des chemins. S’il relève la tête, la possibilité d’un transfert heureux renaît pour toutes les parties. Le suspense demeure entier et tout le monde, sur la Côte d’Azur comme en Catalogne, reste suspendu à ses prochaines apparitions. Pour suivre l’évolution de certaines trajectoires majeures dans le football mondial, d’autres dossiers restent également à surveiller, comme l’actualité de joueurs cadres à fort enjeu.

Dans cette attente, Ansu Fati joue son avenir : la montée en puissance ou un nouveau départ s’écrira peut-être dès janvier. Les regards sont braqués sur le Rocher – rien n’est encore joué.