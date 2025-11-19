Revue de presse espagnole : hécatombe au Real Madrid, l’avenir de Rashford menacé au FC Barcelone !

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 19 novembre 2025. Au menu : l’hécatombe au Real Madrid et la menace qui plane au-dessus de Marcus Rashford au FC Barcelone.

AS : « Contents sans fanfaronner »

L’Espagne a enfin validé son billet pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 en prenant un dernier point contre la Turquie (2-2). Au Real Madrid, Eder Militao s’est blessé hier à Lille avec le Brésil contre la Tunisie (1-1) et seuls Raul Asencio et David Alaba sont des défenseurs centraux opérationnels au club avant ce week-end !

MARCA : « Au Mondial avec le record »

La Roja verra le Mondial américain après son match nul poussif contre la Turquie hier soir (2-2). Le record mondial de 31 matches sans défaite de l’Italien est égalé dans la douleur.

SPORT : « Au Mondial ! »

La qualification de l’Espagne au Mondial est un vrai soulagement pour tout un pays. Au FC Barcelone, Joan Laporta affiche son optimisme pour jouer les prochaines rencontres de Ligue des Champions au Camp Nou.

MUNDO DEPORTIVO : « Mission accomplie »

La Roja a accompli sa mission en se qualifiant pour le Mondial. Alors que l’avenir de Marcus Rashford n’est pas encore fixé au FC Barcelone, Chelsea serait entré dans la danse et pourrait formuler une offre concrète rapidement à Manchester United.