FC Barcelone Mercato : Deco a craqué et dégaine une offre de 30 M€ pour suppléer Yamal !

Le jeune prodige brésilien de Vasco da Gama, Rayan, attire toutes les convoitises. Le FC Barcelone aurait déjà soumis une offre de 25 à 30 millions d’euros pour s’offrir la pépite, avec l’aval de Deco, qui le considère comme un investissement d’avenir.

Rayan commence à se faire un nom sur la scène internationale. Son talent n’a pas échappé aux scouts du FC Barcelone. Selon Ekrem Konur, ces derniers auraient soumis une offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour s’attacher ses services cet hiver !

Deco suit de près l’évolution du joueur et le voit comme un investissement stratégique pour l’avenir. Selon le directeur sportif du FC Barcelone, Rayan possède toutes les qualités pour devenir un joueur majeur à l’échelle européenne : technique, intelligent dans le jeu et capable de s’adapter à plusieurs systèmes offensifs.

Un temps, le PSG a aussi suivi Rayan…

Le FC Barcelone semble déterminé à devancer la concurrence, alors que d’autres clubs européens commencent également à s’intéresser à ce talent prometteur. Pour Vasco da Gama, l’offre est conséquente et pourrait représenter une vente historique, tout en permettant à Rayan de franchir un cap et de se préparer à une carrière européenne.

Le mercato brésilien et européen s’annonce donc bouillant autour de Rayan, avec un FC Barcelone prêt à investir lourdement pour sécuriser la pépite avant que d’autres géants ne s’en mêlent. Le PSG était un temps intéressé par ce dossier mais semble avoir tourné les talons.