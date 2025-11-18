Revue de presse espagnole : Guardiola dit oui au FC Barcelone, le Real Madrid relance Haaland !

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 18 novembre 2025. Au menu : la déclaration d’amour de Josep Guardiola au FC Barcelone et la relance du dossier Erling Haaland au Real Madrid.

AS : « Ce Real Madrid me plaît »

As a donné la parole à Karim Benzema : « Ce Real Madrid me plaît, Xabi Alonso est en train de bien faire les choses. Peut-être manque-t-il un leader mais ce n’est pas toujours nécessaire. Vinicius ? Il peut être Ballon d’Or s’il se met dans le crâne qu’il est sur le terrain seulement pour jouer au football. »

MARCA : « Ce soir, il y a une fête »

L’Espagne peut battre plusieurs records lord du match entre la Roja et la Turquie en qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Au Real Madrid, Florentino Pérez avait jusqu’ici des doutes sur le profil d’Erling Haaland mais ses nouvelles prestations avec Manchester City auraient fait changer d’avis le patron merengue. Pour la première fois, il voit le buteur norvégien comme une potentielle superstar madrilène et est convaincu qu’il peut être un accompagnant parfait pour Mbappé.

SPORT : « Tous au Camp Nou »

Après deux ans et demi loin du Camp Nou, le FC Barcelone retrouvera son stade samedi, à l’occasion du match de Liga face à l’Athletic. 45 000 spectateurs sont ainsi attendus, puisque toutes les tribunes ne seront pas encore ouvertes. Cependant, il faudra mettre la main à la poche… Les places les moins chères – et moins bien placées – seront vendues à 199 € ! Les plus chères, hors premium et VIP, grimpent jusqu’aux 589 €. Les socios bénéficieront tout de même de 20% de réduction, mais pour les supporters non-socios, la note va être salée !

MUNDO DEPORTIVO : « OK Camp Nou »

Si le retour au Camp Npu occupe encore la Une, MD revient sur les propos de Josep Guardiola qui accrédite un retour au FC Barcelone dans le futur : « Je ne rejette pas le Barça. En tant que joueur et entraîneur, le club m’a tout donné, mais il y a des étapes dans la vie. Je le dis maintenant que Xavi Pascual revienne, et j’en suis très heureux car je suis convaincu qu’il ramènera la section basket là où elle doit être. Mais je pense toujours qu’il y a des étapes dans la vie et qu’il y a de jeunes entraîneurs qui auront l’ambition de faire ce que nous avons réussi à faire à l’époque. Un retour au Barça ? Comme président ? Allons donc ! »