FC Barcelone : Yamal de l’Espagne vers le Maroc, l’impossible devient possible !

International espagnol, Lamine Yamal a dernièrement été associé à l’équipe nationale du Maroc. Même si un changement de sélection paraît impossible pour le joyau du FC Barcelone, une nouvelle lecture juridique pourrait tout bouleverser.

Pendant longtemps, la question ne se posait même pas : Lamine Yamal, joyau du FC Barcelone, était définitivement lié à la sélection espagnole avec 23 sélections disputées. Le règlement de la FIFA semblait verrouiller toute possibilité de changement, alors que Yamal possède également la nationalité marocaine. Mais une nouvelle lecture juridique, portée par un avocat spécialisé, vient bouleverser le paysage.

Selon ce juriste, interrogé par le journaliste Youssef Temsamani, les matchs officiels joués par Yamal lorsqu’il était encore mineur ne devraient pas être considérés comme un engagement irréversible, puisqu’un mineur ne peut pas être lié par une décision définitive prise sans son plein consentement. Cette théorie ouvre une brèche jamais explorée : Yamal pourrait contester son “choix” une fois adulte, car celui-ci aurait été effectué par sa mère et non par lui-même.

Un changement improbable, mais les éléments sont là

Autre élément troublant : depuis sa majorité, le Barcelonais n’a joué que deux matchs officiels avec l’Espagne. Un détail qui, selon l’avocat, empêche de considérer qu’il a confirmé son engagement en tant que joueur majeur. Ce scénario inédit pourrait pousser l’affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à l’image des précédents Bosman ou El Haddadi, qui avaient eux aussi renversé l’ordre établi.

Ainsi, ce qui semblait impossible — un basculement international de l’Espagne vers le Maroc — devient juridiquement envisageable, même si cela paraît encore improbable. Si le dossier venait à être ouvert, Yamal pourrait devenir le premier joueur de l’histoire à remettre en cause une nationalité sportive choisie alors qu’il n’était qu’un mineur. Mais voir Yamal abandonner l’Espagne pour le Maroc relève bien évidemment du fantasme. Il faudra se faire une raison pour les fans des Lions de l’Atlas…