Sur une vidéo devenue virale, Lamine Yamal (18 ans) montre un visage totalement inattendu : plus de cheveux et une moustache bien fournie. Le jeune crack du FC Barcelone assume et rigole de la blague.

Le FC Barcelone a déjà ses stars sur le terrain, mais Lamine Yamal se fait remarquer… en dehors ! Une vidéo publiée par El Chiringuito a rapidement enflammé les réseaux sociaux. On y voit le jeune crack du Barça manipuler son téléphone rose, sourire malicieux, et se laisser aller aux filtres Snapchat pendant un repas.

Mais le plus surprenant, ce n’est pas son téléphone : c’est sa tête ! Yamal arbore désormais un crâne rasé, qu’on ne lui connaissait pas, et une moustache noire imposante, qui lui donne un look digne d’un personnage de dessin animé. Le contraste avec son visage juvénile et ses gestes innocents est tellement décalé que les internautes n’ont pas pu s’empêcher de commenter et de partager la vidéo en masse.

Et le meilleur ? Yamal rigole de la blague, visiblement fier de ce nouveau style improbable. Entre humour et excentricité, le jeune joueur montre qu’il sait se détendre et s’amuser loin des projecteurs du Camp Nou.