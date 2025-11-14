FC Barcelone : Lamine Yamal privé de Coupe du monde ?

C’est ce que demande un journaliste espagnol agacé par le comportement de la pépite…

Il pointe la vie personnelle de la pépite du Barça…

Lamine Yamal est à 18 ans une pépite, un joueur à la fois très doué mais de plus en plus agaçant pour sa vie extra-sportive, ce qui lui vaut d’être à pré »sent davantage comparer à Neymar qu’à Lionel Messi. La star du Barça fait jaser, de plus en plus. Dernière polémique en date : Yamal a a été renvoyé dans son club par la fédération espagnole.

Un journaliste aimerait que l’Espagne punisse Yamal

En Espagne, des voix commencent à s’élever pour fustiger le comportement de Yamal, surtout qu’il a tendance à moins briller sur les terrains qu’en coulisses. C’est notamment le cas d’Isaac Fouto, journaliste du média El Desmarque qui a tout simplement demandé à Luis De La Fuente et à la Fédération espagnole de ne pas convoquer le joueur pour le Mondial 2026. « Je ne l’emmènerais pas à la Coupe du monde ! Ce qu’il fait est une faute de loyauté totale envers l’Espagne.» Un autre journaliste présent en plateau a expliqué sur le ton de la boutade, que «le mieux pour tout le monde, c’est qu’il parte avec le Maroc », en ajoutant : « vous ne le traitez pas assez bien ici.»