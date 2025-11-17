Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !

FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !
Louis Chrestian
17 novembre 2025

Alors que le FC Barcelone prépare en coulisses une profonde refonte de son secteur offensif, un élément essentiel vient perturber les plans du club : Robert Lewandowski ne veut absolument pas partir. Une position ferme qui pourrait retarder la grande manœuvre rêvée par les dirigeants catalans.

Lewandowski ferme la porte à un départ

Selon Sport, Robert Lewandowski est catégorique : il reste au Barça. Toujours sous contrat jusqu’en juin 2026, le buteur polonais n’envisage aucun départ anticipé, ni cet hiver, ni cet été. Bien décidé à poursuivre sa mission, il se concentre pleinement sur la saison et les titres encore accessibles avec le club.

Son agent, Pini Zahavi, a d’ailleurs été clair :

“Robert n’a aucune intention de quitter Barcelone lors du mercato d’hiver. Les rumeurs sont totalement fausses.”

Message limpide, qui refroidit les spéculations et complique également les plans de la direction.

Un avenir qu’il veut gérer à son rythme

Malgré les critiques, les blessures et une efficacité parfois moins tranchante qu’à son apogée, Lewandowski reste serein. Il préfère analyser ses options en fin de saison, mais sans pression, ni précipitation. Le Polonais garde la tête froide et ne se voit pas céder sa place dans le projet blaugrana avant d’avoir écouté son corps, son niveau… et ses ambitions.

Une posture qui montre à quel point Lewandowski se sent encore capable d’apporter au très haut niveau.

Le Barça prépare déjà la succession… sans lui ?

Le problème, pour Xavi et les dirigeants, c’est que le club avait déjà commencé à planifier l’après-Lewandowski. Depuis plusieurs mois, la possibilité d’un remplacement à court terme était étudiée, notamment avec une priorité clairement identifiée : Harry Kane.

L’attaquant anglais, considéré comme l’un des meilleurs du monde, est vu comme le successeur idéal en cas de départ du Polonais à l’été 2026. Un transfert XXL, dépendant d’un élément crucial : la libération d’environ 40 millions d’euros de masse salariale actuellement absorbée par Lewandowski.

Avec son refus de quitter le club, c’est toute l’économie de l’opération qui vacille.

Une situation qui pourrait bloquer les grands projets

Le FC Barcelone mise sur deux leviers pour financer l’arrivée d’un crack offensif :

  • La baisse de la masse salariale, estimée à 40 M€ sans Lewandowski
  • La progression attendue des revenus du club dans les prochaines saisons

Mais tant que Lewandowski reste, ces marges restent réduites. Le club pourrait donc être contraint de repousser d’un an ou deux le véritable renouveau offensif, à moins de réaliser des ventes imprévues.

Un bras de fer silencieux

Pour l’instant, les deux camps avancent chacun avec leur logique :

  • Lewandowski veut honorer son contrat
  • Le Barça veut anticiper l’avenir

Rien ne dit que la situation restera figée, mais une chose est sûre : le Polonais vient de contrarier les plans du club. Et dans un mercato où chaque détail compte, c’est un bouleversement majeur.

Le Barça devra s’adapter… ou faire preuve de patience.

