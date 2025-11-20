Mercato : Griezmann serait-il la meilleure option de l’OM en janvier ?

À Marseille, on reparle d’une arrivée d’Antoine Griezmann (34 ans). Le champion du monde 2018 serait-il la meilleure option de l’OM au mercato hivernal ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet en débattent.

« Oui, l’OM manque de folie dans l’animation »

« C’est un éternel serpent de mer mais, oui, Antoine Griezmann représenterait le renfort idéal pour l’OM cet hiver, tout simplement parce qu’il incarne exactement ce qui manque au club sur le plan offensif. Freiné par un temps de jeu en recul à l’Atlético Madrid, où il n’est plus utilisé comme auparavant, le joueur de 34 ans pourrait être tenté lui-même par un nouveau défi et on sait qu’il adore l’OM. Son intelligence tactique, sa capacité à créer des décalages entre les lignes et à accélérer le jeu dans les trente derniers mètres répondent parfaitement aux lacunes marseillaises dans ce secteur.

Certes, son salaire actuel est élevé, mais l’OM pourrait envisager un lissage sur plusieurs mois ou un montage basé sur des bonus de performance, ce qui rendrait son arrivée économiquement viable. En plus de son apport technique, son leadership naturel et son expérience des grands rendez-vous offriraient un vrai cap à franchir pour l’OM. Si le club veut passer dans une autre dimension et offrir une vraie âme créative à son secteur offensif, Griezmann est la meilleure option possible. Avant qu’il ne mette le cap sur la MLS, ce serait maintenant ou jamais. »

Bastien AUBERT

« Je préfèrerais un pur milieu défensif »

« Je ne suis évidemment pas contre une arrivée d’Antoine Griezmann à l’OM. Mais je pense qu’il nous fait une Zidane ou une Drogba. Je ne doute pas qu’il a été supporter étant petit ; en revanche, je crois pas du tout au fait qu’il viendra un jour. Quel intérêt aurait-il à venir en Ligue 1 alors qu’il est une icone à l’Atlético et qu’il lui reste un an et demi de contrat ? Son rêve, pour la fin de sa carrière, ce sont les Etats-Unis, pas découvrir une Ligue 1 où il sait qu’il se fera méchamment bouger physiquement et où les attentes à son égard seront disproportionnées. Alors OK, il n’est plus un titulaire indiscutable à l’Atlético. Mais de là à le voir partir, il y a une marge. Et si jamais c’est le cas, ce sera donc la MLS, à mon sens…

Si l’OM doit se renforcer cet hiver, ce serait plutôt au poste de milieu défensif. Je regrette le départ de Valentin Rongier et j’aimerais un joueur de son profil. Un complément parfait à Hojbjerg, dont la science du jeu est immense, l’abattage conséquent mais qui ne peut pas couvrir tout le terrain à lui tout seul. Un Ngolo Kanté à ses côtés, ce serait formidable. Angel Gomes ou Matt O’Riley, qui ont été testés, sont trop portés sur l’offensive pour occuper cette place dans les grands matches. Arthur Vermeeren a été impressionnant à chaque fois qu’il a joué mais, visiblement, Roberto De Zerbi essaye de lui faire franchir un cap au niveau mental. En attendant que le Belge soit prêt à aligner les rencontres, je privilégierais donc l’arrivée d’un autre milieu défensif, si possible d’expérience afin qu’il la partage avec ses jeunes coéquipiers. »

Raphaël NOUET