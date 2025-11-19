ASSE : Ferreira encore forfait mais deux retours importants contre Nancy

L’infirmerie se vide à l’ASSE et Eirik Horneland va pouvoir compter sur deux retours…

L’ASSE était fortement amoindrie pour son entrée en lice en Coupe de France samedi dernier face aux amateurs de Quetigny (3-1), à Dijon, mais en ce début de semaine, Eirik Horneland a enregistré plusieurs retours.

Duffus et Bernauer opérationnels

Parmi ceux-ci, Chico Lamba, qui se remet d’une pubalgie, doit encore poursuivre sa rééducation et c’est également le cas de son compatriote Joao Ferreira. Le latéral droit portugais se contente pour l’heure de courir, mais sans pouvoir taper dans le ballon pour l’instant. Il faudra donc encore faire sans lui samedi face à Nancy. En revanche, Horneland va pouvoir compter sur Joshua Duffus, complètement remis, et sur Maxime Bernauer, pour qui on avait pu redouter une opération du ménisque. Reste à savoir où Bernauer jouera : dans le couloir droit à la place de Dennis Appiah, ou en charnière centrale au détriment du jeune Kévin Pedro. Horneland tranchera.