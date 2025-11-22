FC Barcelone – Athletic Bilbao : la dernière petite douceur de Lamine Yamal en vidéo

Le FC Barcelone a fêté son retour à la maison en écrasant l’Athletic Bilbao (4-0) ce samedi. Et Laline Yamal a régalé avec deux passes décisives, dont un petit bijou…

Privé de Gavi, Pedri, De Jong et Rashford, le FC Barcelone accueillait l’Athletic Bilbao ce samedi pour ses grandes retrouvailles avec le Camp Nou après deux ans d’exil au stade Montjuic pour cause de travaux. Un événement que le Barça a fêté par un large succès 4-0.

Yamal double passeur ce samedi avec le FC Barcelone

Lamine Yamal y a contribué en adressant deux passes décisives, dont une sublime pour Ferran Torres, que le prodige a lancé d’un extérieur du gauche après une perte de balle de Yuri Berchiche, l’ancien joueur du PSG. Un régal !